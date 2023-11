Il Milan inguaia le altre squadre della Serie A: scavalcati nella corsa per un posto in Champions Il martedì di Coppa è la classica buccia di banana sulla quale è scivolata l’Italia che adesso è terza, superata dalla Spagna, nella classifica stagionale del Ranking Uefa. Chiudere secondi è determinante per avere una quinta formazione nella massima competizione per club.

La disperazione di Giroud (e del Milan) dopo il rigore sbagliato in Champions che pesa sul cammino dei rossoneri.

La sconfitta del Milan in Champions League contro il Borussia Dortmund è disastrosa per se stesso e per l'Italia, considerati i riflessi negativi sulla speciale classifica del Ranking Uefa per nazioni. Perché? In palio c'è un posto in più nella massima competizione per club che, a partire dalla prossima edizione, cambierà format rispetto a quello attuale. Sarà assegnato alle prime due federazioni che nell'ultima stagione (2023-2024) avrà raccolto il migliore coefficiente di punti tenendo conto del maggior numero di vittorie o pareggi.

Una classifica speciale che, per essere favorevole, non può prescindere anche dal numero di club presenti nel percorso europeo odierno: più si qualificano e vanno avanti nelle rispettive competizioni, maggiore è l'opportunità di incrementare il proprio punteggio (e per l'Italia di portare 5 rappresentanti in Champions).

Ecco perché, sia pure per il rotto della cuffia (che il Milan resti in Champions oppure finisca in Europa League), è fondamentale non perdere una formazione al termine dei gironi. E il fatto che il ‘diavolo' rischi addirittura l'eliminazione dalle Coppe (allo stato dei fatti è quarto nel Gruppo F e fuori da tutto) aggiunge zavorra alle ambizioni della Serie A di vedere almeno un'altra formazione nel novero delle 36 (rispetto alle 32 attuali) che figureranno nel nuovo girone unico sul quale si articolerà la Champions 2024-2025.

La classifica del Ranking Uefa stagionale in base agli ultimi risultati (credit @FootRankings).

Inter e Lazio sono già qualificate agli ottavi di Champions, il Napoli quasi. In Europa League l'Atalanta è già certa di passare il turno, Roma e Fiorentina (in Conference League) pure hanno un piede al di là della fase a gruppi ma devono attendere ancora due giornate per sentirsi del tutto al sicuro. Il quadro non è poi così desolante, rischia di diventarlo in base alla sequenza dei risultati che hanno un peso sui punti che, di giornata in giornata, alimentano la graduatoria per aggiudicarsi un posto in più in Champions.

Il martedì di Champions è la classica buccia di banana sulla quale è scivolata l'Italia e adesso si ritrova terza (10.142) alle spalle della Germania (11.071 punti di coefficiente stagionale), della Spagna (10.437) e col fiato sul collo dell'Inghilterra (8.500).

Il bilancio del primo turno della 5ª giornata ha visto prevalere la federazione iberica che con 2 vittorie (1-3 dell'Atletico Madrid a Rotterdam col Feyenoord, 2-1 del Barcellona sul Porto) e +1.750 punti ha scalzato proprio l'Italia dal podio, frenata dal passo falso del Milan (ko 1-3 al Meazza per mano del Borussia Dortmund) che ha bilanciato il successo (2-0) della Lazio sul Celtic. Una vittoria (3-2 del Manchester City sul Lipsia) e un pareggio (1-1 del Newcastle sul Psg, condizionato da un rigore folle) è il bilancio dell'Inghilterra.