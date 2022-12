Il Milan gioca duro e l’Arsenal protesta con Pioli: “Basta, è solo un’amichevole!” Tensione e scintille tra Arsenal e Milan a Dubai: i Gunners hanno accusato i rossoneri di ‘giocare duro’ per un’amichevole.

A cura di Vito Lamorte

Il Milan è tornato in campo per un'amichevole un mese dopo l'ultimo match ufficiale con la Fiorentina. I rossoneri sono scesi in campo a Dubai contro l'Arsenal. Entrambe le squadre si stanno preparando per il ritorno in campo dopo la sosta e si sono affrontate nella Supercoppa di Dubai.

Nonostante si trattava di una gara di allenamento, la sfidasi ha visto gli animi surriscaldarsi quando Martin Odegaard e Stefano Pioli hanno avuto un diverbio per un fallo che subito da un calciatore inglese.

Secondo la giornalista che segue da vicino l'Arsenal Kaya Kaynak, alla fine del primo tempo c'è stato un contatto tra Fabio Vieira e Sandro Tonali e il capitano dei Gunners si è avvicinato all'allenatore rossonero per riprenderlo e far calmare i suoi calciatori: "Cazzo due volte! È solo un'amichevole".

Il match ha visto l'Arsenal vincere per 2-1 i 90′ e aggiudicarsi anche la lotteria dei rigori, che vengono sempre calciati dopo ogni sfida perché assegnano punti nella contesa finale.

Ad aprire le marcature era stato proprio Odegaard al 21′ con un calcio di punizione e Reiss Nelson aveva raddoppiato poco prima dell'intervallo. Il secondo gol della squadra di Mikel Arteta è nato da un pasticcio dei rossoneri nella costruzione dell'azione, con Tatarusanu che ha calibrato male un passaggio e ha preso in controtempo sia Tonali che Adli. Il Milan ha ridotto le distanza con Fikayo Tomori a pochi minuti dalla fine ma non è riuscito a pareggiare.

La squadra londinese aveva iniziato il torneo alla grande nella giornata di giovedì, battendo 3-0 il Lione prima di vincere anche ai calci di rigore.

L'Arsenal si sta preparando per il ritorno in campo in Premier League il giorno di Santo Stefano, quando se la vedrà con il West Ham: i Gunners sono in testa alla classifica con cinque punti di vantaggio davanti al Manchester City.

Il Milan era all'esordio nel torneo e ora dovrà affrontare Liverpool, prima di rientrare in Italia e prepararsi per la ripartenza del campionato: i campioni d'Italia vogliono di ridurre lo svantaggio di 8 punti rispetto alla capolista Napoli.