Il Milan dilaga e risorge con il Venezia: Theo e Leao guidano la goleada che frena la protesta Un Milan perfetto nel primo tempo chiude i conti col Venezia andando all’intervallo avanti 4-0. Theo e Leao suonano la carica, Calabria, Pulisic e Abraham fanno il resto. Lagunari irriconoscibili, San Siro in festa dopo le ombre della contestazione a Fonseca e alla squadra. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Il Milan fa sul serio contro il Venezia per il posticipo di sabato sera della quarta giornata di campionato e in soli 45 minuti scaccia tutti i fantasmi: 4 gol, grazie alla rete di Theo su assist al bacio di Leao dopo soli 2 minuti. Poi la grandinata di gol sulla difesa veneta: Gabbia, Pulisic, Abraham, per il definitivo 4-0. Per la gioia dei 70 mila tifosi rossoneri, che avevano condito la vigilia con la minaccia della contestazione dopo l'inizio di campionato a dir poco pessimo.

Il Milan risorge, protesta scacciata a suon di gol

La curva Sud aveva pubblicato un comunicato per partita forte, di contestazione all'inizio "imbarazzante" del Milan pretendendo nessun falso passo ulteriore, pena una presa di posizione ancor più dura e determinata. Un messaggio arrivato dritto al cuore della squadra che è scesa in campo, in un San Siro sold out con 70 mila sugli spalti, decisa a non fallire. Nessuna speranza per il Venezia, vittima sacrificale della rabbia del Diavolo che all'intervallo aveva già chiuso la pratica sul 4-0, tra gli applausi dei presenti che hanno subito dimenticato il clima di protesta che aveva accompagnato le ore prima del match.

Milan-Venezia 4-0, una partita a senso unico

Fonseca ha riproposto una formazione con tutti i migliori a disposizione dal primo minuto. In campo anche i due dissidenti – almeno per la stampa – Theo e Leao che dopo soli due minuti hanno messo il punto esclamativo: il portoghese ha regalato un assist perfetto al francese che ha bruciato Joronen dando il via alle danze rossonere. Sotto la grinta milanista i lagunari sono crollati senza reagire: Gabbia prima e poi su rigore Pulisic e Abraham hanno chiuso i conti per una gara totalmente a senso unico. Nella ripresa, ordinaria amministrazione con Fonseca che prova i cambi in vista del Liverpool, inserendo anche il rientrante Morata: unica scossa il gol annullato al Venezia, viziato da una brutta entrata di Nicolussi Caviglia colta dal VAR.