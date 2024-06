Il Milan di Fonseca non ripartirà da De Ketelaere: Gasperini lo vuole, l’Atalanta lo riscatta

video suggerito

L'Atalanta ha rotto gli indugi e ha deciso di riscattare Charles De Ketelaere dal Milan. Un'operazione da 27 milioni complessivi più il 10% ai rossoneri su una eventuale futura cessione. Per il giovane belga non c'è posto nel Milan di Fonseca e Gasperini ne ha richiesto l'immediata conferma.

Il Milan è in mano a Paulo Fonseca, parola di Zlatan Ibrahimovic che ha ufficializzato l'avvento del portoghese sulla panchina rossonera per il dopo Pioli. Una scelta tecnica e tattica che evidenzia una strategia ben precisa e che prevede un calciomercato già ben delineato, costituito da giocatori di riferimento concordati. Tra cui non appare il nome di Charles De Ketelaere, il belga scelto da Maldini e subito parcheggiato a Bergamo dopo un anno. Dove ha trovato la propria dimensione a tal punto che Gasperini ha chiesto a Percassi di riscattarlo, facendolo diventare nerazzurro al 100%.

Ibrahimovic ha annunciato Fonseca per rilanciare un progetto ben delineato con la proprietà americana. Zlatan, in stretto costante contatto con Gerry Cardinale e la sua RedBird che comanda il Milan, ha spiegato le motivazioni della scelta tecnica in panchina che rispecchiano le volontà e i dettami societari, con un conseguente effetto domino sui giocatori e la rosa da presentare per il prossimo campionato. Dove arriverà Zirkzee, ci saranno ancora i big come Maignan, Theo e Leao ma non De Ketelaere, che verrà riscattato dall'Atalanta.

De Ketelaere all'Atalanta al 100%: il riscatto e le cifre

Gasperini lo ha fatto rinascere, Gasperini lo avrà anche per la prossima stagione. Charles De Ketelaere rimarrà all’Atalanta in via definitiva visto che è stato trovato l'immediato accordo con il Milan, dopo il prestito oneroso che sarebbe dovuto durare una stagione. Per il nazionale belga la Dea aveva già investito 3 milioni di euro la scorsa estate, adesso il club di Percassi verserà nelle casse dei rossoneri ulteriori 22 milioni, a cui si aggiungeranno altri 2 milioni di bonus e la percentuale del 10% sulla futura vendita.

Un totale importante, che tocca i 27 milioni complessivi e che assicura al Milan eventuale ulteriore entrata in caso di cessione a terzi. I rossoneri hanno ceduto il giocatore, ma alle loro condizioni, sfruttando l'ottima annata del giocatore che con la Dea ha segnato 14 gol e 11 assist, contribuendo anche alla storica conquista dell’Europa League.

De Ketelaere, il talento voluto da Maldini che al Milan ha fallito

La storia di Charles De Ketelaere e l'Italia inizia nel segno del Milan di Frederik Massara e Paolo Maldini. Furono infatti loro due, responsabili del settore tecnico rossonero a individuare nell'agosto 2022 l'allora 21 enne stellina belga pagata al Brugges 35 milioni di euro. Ma l'impatto con la Serie A e l'ambiente rossonero non sarà dei migliori: dopo aver vinto tre campionati belgi consecutivi e due Supercoppe la stagione al Milan si concluderà con 40 partite e nessuna rete.