Il Milan di Allegri all’esame Gasperini: “Leao e Nkunku insieme? Sono curioso anch’io di vederli…”

Massimiliano Allegri ha lasciato le porte spalancate a diversi ipotesi di formazione per la sfida del Milan alla Roma capolista. Tanti gli infortuni, una rosa corta e giovani aggregati alla prima squadra. “Si può giocare anche senza punte”. O con Nkunku e Leao insieme: “Sanno giocare al calcio, sarei curioso anch’io di vederli insieme…”

Massimiliano Allegri sfida Gian Piero Gasperini: due dei tecnici migliori del panorama italiano a confronto per un big match che vedrà il Milan al test Roma capolista. Una gara che dirà moltissimo sulle ambizioni dei rossoneri che ufficialmente lottano per un posto in Champions League ma col pensiero rivolto a qualcosa di più: "Se si vedono le prime 10 posizioni, c'è un'ammucchiata generale", ha ammesso Allegri guardando la classifica. Per poi riplanare con i piedi per terra, di fronte ad una rosa corta, ai tanti infortuni, una mentalità da ritrovare e scelte da compiere: "Dovremo essere perfetti in difesa con una Roma che in avanti crea tanto al di là dei gol che fa. Leao e Nkunku insieme? Sanno entrambi giocare bene a calcio… sono curioso anch'io".

Allegri e il Milan da 4° posto: "Dobbiamo seminare in vista di marzo"

Allegri getta un velo di mistero sul Milan che sarà, a San Siro, nel big-match contro la Roma domenica sera. Una partita che dirà moltissimo in chiave classifica con i giallorossi che arrivano da capolista ma anche a lungo termine. Il mantra del tecnico resta lo stesso, ovvero il quarto posto: "Non si può fare sempre tre, tre tre ogni domenica. Alla fine va bene anche l'1. Alla fine, i punti si sommano… per lo scudetto Napoli e Inter restano le favorite, poi c'è un gruppo che lotta per i primi 4 posti. Se si guarda oggi, c'è una classifica corta nelle prime 10 posizioni. Alla fine, però, vincerà la migliore. Noi fino a marzo dobbiamo essere bravi a gettare le basi per fare un buon finale di stagione".

Allegri e l'infermeria Milan: "Per Rabiot ancora lunga, per Pulisic spero col Parma"

La parola "scudetto" è vietata, perché al momento al di fuori della portata dell'attuale Milan: Allegri ha una rosa corta, giocatori spesso contati e oggi ancor meno. "Si aggregheranno tre Under 23 che avrò a disposizione", sottolinea in previsione della Roma dove mancheranno tanti titolari: "Pulisic spero di averlo per Parma, per Rabiot è ancora lunga. Jashari out, Estupinan ha recuperato, Gimenez ha un problema alla caviglia. Leao c'è". Questa la fotografia dell'infermeria rossonera, non quella della squadra che scenderà in campo contro la Roma.

Allegri sull'ipotesi Nkunku-Leao titolari insieme: "Sarei curioso anch'io di vederli…"

"Si può giocare anche senza punte" ha sottolineato Allegri, restando vago sul Milan che sarà. dove l'unica certezza resta Luka Modric: "Si è messo in modo incredibilmente umile a disposizione della squadra, anche a fare il mediano basso. Sa ancor prima che arrivi la palla dove indirizzarla". Poi, però, il sassolino lanciato nello stagno delle ipotesi: "Nkunku e Leao possono giocare insieme? Sono due calciatori che sanno giocare bene, possono fare entrambi la punta e potrebbero farlo e sarei curioso anch'io… Nkunku sta bene fisicamente, Leao? E' difficile anche per me entrargli nella testa…"