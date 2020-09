La Serie A 2020/2021 è ripartita senza Mario Balotelli: proprio quando tutto sembrava ormai pronto per essere ufficializzato, la trattativa tra il Genoa e il bomber bresciano ha subito una improvvisa frenata, fino a chiudere la trattativa prima che entrasse nel vivo. Lasciando l'ex Brescia svincolato e senza squadra. Per il ‘Grifone', al di là dell'idea di ingaggiare Balotelli per dare forza ad un attacco altrimenti povero di qualità e tecnica hanno vinto le troppe le perplessità attorno ad un giocatore di difficile gestione.

Mentre il Grifone avrebbe virato su Gianluca Scamacca, 21enne di scuola Roma, di proprietà del Sassuolo e reduce da un anno in prestito all'Ascoli, Balotelli ha postato questa notte una sua storia ‘social' in cui con la maglia della Nazionale italiana esulta: "E tra poco si ricomincia. Voglia di tornare più forte che mai". Un chiaro indizio di mercato, che vorrebbe spingere Supermario nelle braccia di qualche nuovo club pronto a prenderlo.

Un messaggio simile lo aveva consegnato ai propri estimatori già due settimane fa quando il campionato non era ancora incominciato: "sto tornando" aveva annunciato sul suo profilo Instagram. Poi, tante voci di mercato, altrettante dichiarazioni del suo storico agente Mino Raiola, infine il silenzio e nessuna trattativa conclusa positivamente in tempo utile per ripresentarsi ai nastri di partenza a inizio stagione. Che rimane un punto interrogativo sull'attaccante in cerca di sqaudra.

Sembra la solita storia: tutti lo vogliono ma alla fine nessuno lo ingaggia. A pesare come un macigno l'ennesimo anno trascorso a giocare e segnare (poco) e a litigare (molto). L'ultima contesa con Cellino e il Brescia con cui è finita stracci in piazza. Un atteggiamento che sta pagando sempre meno e che sta costringendo Balotelli (oramai trentenne) a chiudere la propria tormentata carriera al ribasso. Dieci anni fa le alternative all'Inter portavano il nome di Liverpool, Manchester City, Milan. Oggi si veleggia a vista tra Genoa, Crotone e Bologna.