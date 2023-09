Il Maribor scarica Ilicic e lo mette fuori rosa: si allenerà da solo seguendo un suo programma Il Maribor ha deciso di mettere fuori rosa Josip Ilicic. La decisione è stata presa dall’allenatore e dalla società e annunciata con una nota. Il motivo di rinunciare all’ex Atalanta sarebbe quello di fargli recuperare al meglio la forma fisica.

A cura di Fabrizio Rinelli

Due gol e due assist nella scorsa stagione in 11 presenze e la consapevolezza che il Maribor avrebbe fatto benissimo a Josip Ilicic per rinascere dopo il periodo buio vissuto all'Atalanta subito dopo il Covid. Problemi personali che poi hanno messo nelle condizioni il giocatore e la società a separarsi. Il legame della Dea con il fantasista sloveno è però sempre fortissimo così come quello di Gasperini per il suo pupillo rimasto sempre nella sua testa. "De Ketelaere ricorda Ilicic, ha margini" ha detto il tecnico commentando la prestazioni di ieri del belga.

Una dimostrazione che l'allenatore della squadra bergamasca abbia tanto bisogno di un giocatore con gli strappi illuminanti di Ilicic capace di far volare l'Atalanta anche in Champions in quella splendida notte di Valencia che ha fatto conoscere all'Europa intera – se ancora ce ne fosse bisogno – l'immenso valore di Josip. Ebbene quest'anno però la rinascita al Maribor che sembrava avesse fatto ritrovare il sorriso a Ilicic, ha deciso di mettere fuori rosa il giocatore con un comunicato a sorpresa che ha sorpreso anche gli stessi tifosi del club sloveno.

In una rosa sono state riportate di fatto le ragioni di questa scelta dopo un summit tra società e allenatore a seguito dei risultati negativi del Maribor nelle ultime uscite. "Su iniziativa dell'allenatore è stato deciso che in futuro le attività della squadra si svolgeranno senza la presenza di Josip Iličić – si legge – Fino a nuovo avviso, si allenerà secondo un programma del club indipendente e non sarà tra i candidati per la partecipazione alle prossime partite".

Una scelta assolutamente sorprendente che però è anche figlia del rapporto poco idilliaco tra lo stesso Ilicic e l'allenatore Krznar: "L'allenatore ha spiegato le ragioni della decisione, il direttore sportivo Marko Šuler ha confermato la decisione: Josip Iličić ha iniziato a lavorare secondo un programma del club indipendente con l'obiettivo di raggiungere il livello di forma fisica desiderato – sottolinea ancora il club – Nel frattempo lunedì sera è stata convocata una riunione del consiglio di amministrazione con l'obiettivo di informare tutti i membri sulla situazione attuale".

Insomma, non una situazione semplice nei confronti di Ilicic che di fatto in questa stagione era stato impiegato pochissimo dal suo stesso allenatore. Tre presenze condite da un gol e un assist nelle qualificazioni alla Conference League e poi solo 228 minuti nelle 6 presenze complessive in campionato che però l'hanno visto andare in rete in 2 occasioni più 2 assist. Adesso Ilicic è chiamato all'ennesima prova di forza di questi ultimi anni della sua carriera tormentati che però l'hanno sempre visto lottare come un leone.