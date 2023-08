Ilicic rivive una nuova notte magica in Europa: entra e trascina il suo Maribor in Conference Josip Ilicic entra in campo al minuto 54 dei preliminari di Conference League e contribuisce alla rimonta del suo Maribor da 1-3 a 3-3. Nell’ultimo minuto dei tempi supplementari poi, il gol decisivo che qualifica la squadra.

A cura di Fabrizio Rinelli

In forma, di nuovo reattivo ed elastico come ce lo ricordiamo nei suoi anni migliori all'Atalanta. Josip Ilicic ha vissuto una nuova notte magica in Europa con la maglia del Maribor. Lo sloveno ha letteralmente trascinato la squadra al superamento del secondo turno di qualificazione alla prossima Conference League 2023/24. Contro i lussemburghesi del Differdange è stato determinante l'ingresso in campo dell'ex fantasista della Dea al 54′ per stravolgere la partita. Ilicic entra sul risultato di 1-3 in favore degli ospiti e contribuisce in maniera netta alla rimonta fino al 3-3 che porta le due squadre ai tempi supplementari.

Quando tutti pensavano che la qualificazione al prossimo turno dovesse decidersi ai calci di rigore, ecco il penalty assegnato al Maribor al minuto 120 affidato chiaramente ai piedi dello stesso Ilicic. L'ex Atalanta si sistema il pallone sul dischetto e con grande freddezza mette dentro una palla che si insacca nella parte alta della porta non lasciando scampo al portiere avversario. Il suo bolide mancino permette al Maribor di completare la rimonta facendo esplodere il pubblico che si inchina dinanzi al talento innato di questo giocatore straordinario. Il Maribor ora dovrà vedersela contro un avversario non facile come il Fenerbahce per sperare di proseguire il sogno Conference.

Il mancino a mezza altezza di Ilicic regala dunque al Maribor la possibilità di continuare il suo percorso europeo. Nessuno si sarebbe mai aspettato che gli sloveni potessero rimontare due gol e poi completare il tutto con il rigore decisivo allo scadere. Quando hai qualcuno come Ilicic in squadra però tutto è possibile. Sembrano ormai lontani e superati i problemi personali che inevitabilmente hanno segnato la parte finale del suo straordinario percorso di carriera all'Atalanta. Il giocatore ha ripreso fiducia in sé caricandosi la squadra sulle spalle da vero leader. Il gol in una competizione Uefa mancava dal 2021 quando con la maglia dell'Atalanta segnò una rete al Manchester United nella fase a gironi.

Una Champions che però ha potuto soprattutto ammirare il talento di Ilicic nella notte del 10 marzo 2020, poco prima che il Covid e il lockdown si impadronissero delle nostre vite in quelli che sono stati mesi – almeno fino al 2021 – durissimi per l'Italia e in generale per il mondo. Fu lui a regalare agli amanti del calcio l'ultima grande gioia europea di una squadra italiana prima che il tempo si fermasse per almeno tre mesi. Quattro gol al Valencia al Mestalla negli ottavi di Champions League per una performance a dir poco spaziale. Oggi Ilicic sembra essere rinato al Maribor e le immagini delle sue performance ritornano a circolare in rete. Dribbling e giocate da urlo stanno tornando ad essere pane quotidiano per uno dei giocatori più forti che la Serie A abbia mai ammirato negli ultimi anni.