Il Manchester United travolto dalle polemiche dopo la semifinale: scoppia il caos sull’arbitraggio Due grandi casi da moviola hanno agitato la semifinale fra Athletic Bilbao e Manchester United: sotto accusa il tocco di mano di Garnacho e il mancato rosso a Maguire. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Ada Cotugno

Soltanto l'Europa League può salvare la stagione disastrosa del Manchester United che adesso vede chiaramente la finale: la vittoria per 3-0 contro l'Athletic Bilbao nella semifinale d'andata è un risultato pesantissimo che catapulta gli inglesi all'ultimo step prima del trofeo, anche se la vittoria più importante di tutta la stagione è stata macchiata da un'enorme polemica arbitrale. I baschi sono furiosi per la gestione dei cartellini di Espen Ekas e per la direzione VAR di Aleandro Di Paolo, accusati di aver cambiato il corso della gara con il cartellino rosso sventolato in faccia a Vivian al 35′.

La squadra di casa è rimasta in dieci e ai Red Devils è stato assegnato un rigore che ha portato la partita sul 2-0, indirizzando quindi il risultato. Tutti, dai giocatori in campo fino al pubblico sugli spalti, hanno protestato per la decisione dell'arbitro sostenendo che l'azione fosse condizionata da un tocco di mano in area di Garnacho che avrebbe dovuto fermare tutto: l'infrazione dell'argentino però non è mai stata presa in considerazione e tutti in casa Atheltic sostengono di aver subito un vero e proprio furto che ha condizionato la semifinale, anche perché nel secondo tempo c'è stato un altro grande episodio contestato.

Le polemiche arbitrali di Athletic-United

Tutto è cominciato quando il Manchester United era già avanti di 1-0, pronto per sferrare il secondo colpo. Al 35′ Garnacho entra in area di rigore, scivola e tocca il pallone con la mano, poi sull'azione immediatamente successiva Vivian tocca Hojlund in area facendolo cadere. Dopo la revisione al VAR Ekas assegna un rigore agli inglesi e un cartellino rosso al difensore che fa scoppiare la polemica: il tocco di mano dell'argentino è evidente dai replay ma non è stato visionato e non è stato mostrato al direttore di gara che avrebbe potuto prendere una decisione diversa mantenendo la parità numerica. Invece allo United è stato assegnato un calcio di rigore che ha portato la partita sul 2-0, anche se non sono mancati altri grandi casi da moviola che hanno creato scompiglio all'interno dello stadio.

Nel secondo tempo i tifosi hanno protestato per il mancato rosso a Maguire: il difensore inglese ha placcato Sannadi con un fallo da ultimo uomo, con il solo tentativo di fermare il giocatore disinteressandosi completamente del pallone. In questo caso il VAR non è intervenuto e sulla panchina dell'Athletic è scoppiata la polemica per la disparità di trattamento che si è protratta anche nel post partita.