Il Liverpool vince 6-3 con il Tottenham: Salah mattatore da record, senza il rinnovo di contratto Il Liverpool capolista solitario in Premier League ha vinto 6-3 in casa del Tottenham. Doppiette di Luis Diaz e Salah, capocannoniere della Premier League, uomo dei record ma che può andare via a fine stagione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Il Liverpool è un rullo compressore. I Reds vincono anche con il Tottenham e mandano l'ennesimo messaggio forte alla Premier League. La squadra di Slot ha vinto fuori casa addirittura per 6-3. Mattatore Momo Salah che continua a segnare e a fare assist. Numeri eccezionali per l'egiziano che non ha ancora ricevuto l'offerta per il rinnovo contrattuale.

Tottenham-Liverpool 3-6

Talmente regolare il Liverpool che ha chiuso il primo tempo 3-1 e nel secondo di gol ne ha fatti altri tre. Un dominio totale contro un Tottenham allo sbando che ora è addirittura undicesimo in Premier League. Luis Diaz ha segnato il primo e l'ultimo gol, in mezzo quelli di McAllister, Szobszlai e soprattutto la doppietta di Mohamed Salah, quinto bomber all time del club che continua a fare quello che gli riesce meglio e lo fa senza aver (ancora) ricevuto la proposta di rinnovo del contratto, che scade a giugno.

I numeri da record di Salah, capocannoniere della Premier League

Salah è diventato il quarto bomber all-time del Liverpool. 229 gol in 373 partite, davanti di calciatori ne ha tre, il primo è l'irraggiungibile Ian Rush, che di gol ne ha segnati 117 in più, ma ha giocato anche oltre 300 partite. In questa stagione in Premier League ha realizzato 15 gol e 10 assist in 16 partite.

Numeri pazzeschi che fanno capire quanto è ancora dominante a 33 anni, e quanto sia ancora in grande forma. Capocannoniere davanti a Haaland e Cole Palmer l'egiziano è in attesa della proposta di rinnovo, che probabilmente non arriverà. I tifosi sperano nell'happy end. Lui attende, ma non lo farà a lungo. Le pretendenti non mancano. Il modo migliore di lasciare, eventualmente, sarebbe quello di chiudere in bellezza, con l'ennesimo trofeo.