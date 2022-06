Il Liverpool saluta Origi, il Milan avrà un nuovo centravanti: è il primo acquisto dell’era Red Bird Il Liverpool saluta Divock Origi, ora manca solo l’ufficialità del Milan: il belga sarà il nuovo attaccante di Pioli per la stagione 2022-2023.

A cura di Vito Lamorte

Il Liverpool saluta Divock Origi e il Milan è pronto ad accoglierlo. Pochi minuti fa sono stati pubblicati sui canali social del club inglese i saluti al calciatore belga dopo otto anni: "Grazie per gli questi incredibili otto anni e per averci lasciato con così tanti ricordi speciali, leggenda del Liverpool". Si tratta di una semplice conferma, che troverà attuazione completa nell'ufficialità che verrà data dal club rossonero molto presto: la trattativa per il passaggio di Origi al Diavolo è cosa nota e così Stefano Pioli avrà il suo primo rinforzo in vista della prossima stagione.

L'attaccante belga è atteso a Milano per sostenere le visite mediche e firmare il nuovo contratto: tutto dovrebbe avvenire nel weekend o più probabilmente la prossima settimana. Comunque ci sono pochi dubbi su quale sarà la destinazione di Origi. Il classe 1995 dovrebbe firmare un contratto triennale da 3,5 milioni di euro più bonus con opzione per il quarto anno.

Sarà Origi il primo acquisto della nuova era rossonera targata Red Bird: la trattativa era già stata impostata da Elliott e il calciatore rientrava in tutti i parametri richiesti dal club e dallo staff tecnico.

I suoi numeri con i Reds non sono di quelli entusiasmanti, 41 gol in 175 presenze complessive, ma ha segnato reti importantissime per la storia recente del club di Anfield Road come quelle contro il Barcellona e nella finale di Champions League al Tottenham. Quest’anno si è fermato a 6 reti in 18 presenze tra campionato, coppe nazione e Europa: Origi al Liverpool ha vinto Premier League, Coppa di Lega inglese e Coppa d’Inghilterra, Champions, Supercoppa Europea e Coppa del mondo per club.

Dopo Olivier Giroud, il Milan è andato a pescare di nuovo in Premier League per dare al reparto offensivo qualità ed esperienza. Non è detto che non si possano prendere in considerazione altre piste nel corso dell'estate ma considerando le intenzioni di investire sulla trequarti e in attesa del rientro di Ibrahimovic, che dovrebbe essere previsti per gennaio, il ruolo di centravanti in casa rossonero dovrebbe essere coperto. Adesso si attende solo l'ufficialità per il nuovo attaccante del Milan.