Un liscio clamoroso. Arturo Vidal lo commette con l'Inter in vantaggio per 2-1 all'Olimpico grazie alla rete segnata da Hakimi. Il cileno è quasi all'altezza del dischetto dell'area di rigore e ha sui piedi la palla del 3-1. Non riuscirà nemmeno a calciarla, incespicando sulla sfera e cadendo in maniera abbastanza goffa. Un errore imperdonabile a margine di un'azione che avrebbe potuto consegnare ai nerazzurri vittoria e possibilità di restare agganciati al Milan.

Un errore che alimenta rammarico e soprattutto polemiche nei confronti dell'ex di Bayern Monaco e Barcellona, protagonista dell'ennesima prestazione negativa. Nel dopo gara il tecnico, Antonio Conte, lo difenderà rispetto a quanto accaduto in occasione della sfida con il Crotone: allora gli rimproverò di non allenarsi con la giusta intensità, oggi gli risparmia la reprimenda e ne giustifica il cambio con un infortunio

Vidal? Per me Arturo ha disputato una buonissima prestazione – ha ammesso il tecnico nel corso delle interviste. aDazn e poi a Sky -. Magari è partito un po' a rilento ma è salito a livello di prestazione e intensità durante l'incontro. È stata sicuramente una buona prestazione, come quella degli altri.

A volere Vidal in nerazzurro è stato proprio Antonio Conte. È lui che ha spinto per avere di nuovo accanto a sé quel ‘guerriero' che aveva scandito il periodo sulla panchina della Juventus. Eppure il rendimento del cileno finora ha lasciato a desiderare. Anzi, è finito nel mirino della critica a causa di una serie di episodi decisivi tanto in campionato quanto in Champions. Cosa è accaduto all'Olimpico? Tornare indietro con le immagini è un colpo al cuore per gli interisti: al centro dell'area di rigore si vede Vidal che chiama palla e la riceve. Alza le braccia, segnala la sua presenza al compagno di squadra e riceve la sfera… ma finisce malissimo. Verrà sostituito all'82° (al suo posto entra Gagliardini) per un problema fisico.

Tutti gli errori gravi di Vidal in stagione

Fu lui che, in occasione della gara con il Crotone, prima perse Zanellato e poi provocò il calcio di rigore molto simile a quello contro il Borussia Mönchengladbach in Champions. Sempre in Coppa prese un cartellino rosso pesante con il Real Madrid. Mentre in campionato le note stonate sono gli errori contro l'Atalanta e adesso con la Roma.

Quanto pesa a bilancio lo stipendio del cileno

Vidal percepisce uno stipendio di 6 milioni di euro netti a stagione (ha un contratto fino al 2022). Grazie agli sgravi fiscali previsti dal Decreto Crescita il suo ingaggio al lordo è pari a 7.86 milioni di euro.