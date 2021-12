Il Gremio nega la festa di nozze a Douglas Costa, lui cancella il club dai social Il club ha chiesto a tutti i giocatori di essere a disposizione per la sfida decisiva per la salvezza. Anche a Douglas Costa che aveva programmato da tempo di festeggiare il matrimonio.

A cura di Alessio Pediglieri

Ancora Douglas Costa sulle cronache sportive del Sud America, con il centrocampista brasiliano autore di una nuova disavventura che sta facendo molto parlare nel suo Paese sugli atteggiamenti di un giocatore sempre al limite dell'amore-odio con le proprie tifoserie. Temperamento in campo, ma anche fuori per il giocatore ancora sotto contratto alla Juve e finito al Gremio. Dove non passa quasi un giorno senza che scoppi una polemica.

Sono passati solamente una manciata di giorni dalle contestazioni a Douglas Costa da parte dei tifosi della sua squadra e della feroce replica del brasiliano in occasione dell'ammonizione – che gli era costata la squalifica – contro il San Paolo, che l'esterno offensivo è ancora sotto l'occhio del ciclone con il proprio club. L'oggetto del contendere è la scelta di festeggiare il proprio matrimonio, caduta in concomitanza con la partita più importante dell'anno da parte della società che, di conseguenza, ha negato a Douglas Costa di godersi le nozze.

Il Gremio naviga in acque agitatissime in classifica e rischia una clamorosa retrocessione e così la sfida alla capolista, l'Atletico Mineiro che si gioca nella notte italiana tra giovedì e venerdì, diventa fondamentale per il futuro del club. Tanto che la società ha deciso di serrare i ranghi e richiedere la massima concentrazione a tutti i giocatori, Douglas Costa incluso malgrado avesse richiesto un permesso per festeggiare le nozze avute con la bella modella Nathalia Felix. Una data che il 10 del Gremio aveva programmato da tempo, anche a seguito del matrimonio che era stato già rinviato una volta per Covid. Richiesta rispedita al mittente con la spiegazione da parte di mister Mancini che avrebbe potuto farlo qualche giorno più avanti, dopo che la Federcalcio brasiliana aveva a sua volta prolungato la stagione di una settimana.

Apriti cielo: Douglas Costa non ha accettato il rifiuto e ha meditato vendetta con una mossa precisa che non è passata di certo inosservata: il brasiliano ha cancellato dai suoi social tutte le fotografie che lo ritraevano con la maglia del Gremio. Una scelta che va oltre il semplice sgarbo, il rapporto con il club e i tifosi è oltre i minimi termini e non c'è più alcun modo e volontà di ricucire lo strappo.