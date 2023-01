Il gol più bello dell’anno viene annullato dal Var: scatta il parapiglia, raptus di Okaka Quello di Aleksic è stato senza dubbio il gol più bello della stagione, vanificato però dall’intervento del Var. E dopo il fischio finale di Basaksehir-Adana, Okaka incontrollabile.

A cura di Marco Beltrami

Più la posta in palio è alta, e più la tensione in campo si fa sentire. L'ultimo week-end calcistico in Turchia è stato contraddistinto dal big match tra il Basaksehir e l'Adana Demirspor di Vincenzo Montella, confronto diretto per l'altissima classifica. I padroni di casa hanno vinto 2-1, blindando il terzo posto in classifica e allungando il vantaggio sugli avversari. La partita tesa e vibrante fino alla fine, si è contraddistinta per un epilogo incandescente in cui c'è stato spazio per un gol eccezionale che però è stato annullato dal Var.

Danijel Aleksic, centrocampista classe 1991 dell’Istanbul Başaksehir con un passato in Italia nel Genoa (squadra in cui è cresciuto a livello giovanile, collezionando poi una sola presenza in prima squadra), ha confermato le sue notevoli doti tecniche che gli hanno permesso di realizzare in carriera grandissimi gol. In pieno recupero, sugli sviluppi di una ripartenza dei padroni di casa, ecco il capolavoro assoluto: dopo un tentativo di Okaka, abile poi a recuperare palla e servire un ottimo assist, Aleksic si è inventato una rabona da applausi.

Gambe incrociate e tocco di classe, con il pallone che grazie ad una traiettoria beffarda, a pallonetto, si è insaccato. Festa grande per il giocatore serbo, autore di una vera e propria prodezza, candidata a rientrare tra i gol più belli della stagione, meritevole di una candidatura al premio Puskas. Dopo pochi secondi però ecco la beffa: mentre i giocatori dell'Adana lamentavano un possibile fallo di Okaka sul portiere, è stata riscontrata un'altra irregolarità. Infatti è stata punita la posizione di fuorigioco dell'autore del gol, a velocità normale non riscontrata da arbitro e collaboratori.

Perché il gol di Aleksic è stato annullato

Aleksic è infatti nel momento esatto del passaggio dell'attaccante italiano, regolamento alla mano, si trova nella metà avversaria del campo ed è più vicino alla linea di porta rispetto al penultimo giocatore difendente avversario, prima del difensore dell'Adana posizionato sulla linea, essendo l'estremo difensore uscito dalla sua area piccola. Giusto dunque annullare la rete, con il Var che in questa situazione è stato fondamentale con buona pace di quella che sarebbe potuta essere la rete dell'anno.

Per qualche minuto dunque l'Adana ha continuato a coltivare la speranza di una possibile rimonta, anche se poi gli uomini di Montella si sono dovuti arrendere. Il terzo tempo non è stato sicuramente dei più sereni, visto che c'è stata una rissa sfiorata e un parapiglia. Protagonista Stefano Okaka che dopo un confronto con Belhanda, è sembrato in preda ad un raptus. A scatenare tutto un battibecco con Badou N'Diaye, con i giocatori e altri componenti della panchina che hanno dovuto ricorrere agli straordinari per impedire all'ex Roma di scagliarsi contro gli avversari. Momenti di tensione altissima.