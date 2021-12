Il ginocchio si piega, fallo killer in Coppa: Pereira si era già rotto i legamenti nel 2020 Il ginocchio di Pereira si è girato in modo innaturale dopo un fallo killer in Coppa di lega inglese. Paura per il giocatore del Leicester già operato ai legamenti nel 2020.

A cura di Fabrizio Rinelli

Un'entrata terribile e la paura che possa aver subito gravi danni al ginocchio. Le immagini di Liverpool-Leicester, gara giocata ieri ad Anfield per la Coppa di Lega e vinta dai Reds ai rigori dopo aver recuperato l'iniziale svantaggio nel finale di gara, fanno ancora discutere. Diversi sostenitori delle Foxes infatti si sono sfogati con l'arbitro della partita per non aver sanzionato con un cartellino rosso l'intervento di Tyler Morton del Liverpool su Ricardo Pereira, difensore portoghese del Chelsea. Un'entra a forbice sul ginocchio dell'avversario costretto alla sostituzione.

Subito dopo quel colpo subito, i giocatori del Leicester hanno immediatamente richiamato l'attenzione dello staff sanitario per intervenire immediatamente sul giocatore rimasto a terra dolorante. Si era capito immediatamente che quell'intervento avrebbe potuto creare danni a Pereira. Il portoghese è a dir poco sfortunato dato che a marzo del 2020 rimediò la rottura del legamento crociato del ginocchio destro. Il giocatore fu operato e tornò in campo solo dopo sei lunghissimi mesi di stop fatti di terapie e recupero mirato.

Brendan Rodgers ha atteso un po' prima di decidere di sostituire Pereira dato il dolore al ginocchio. Al momento il Leicester non ha ancora comunicato le reali condizioni del giocatore ma è chiaro che un intervento del genere possa aver comunque dato problemi al giocatore. La torsione del ginocchio è terribile dato che si piega verso l'interno in maniera chiarissima. Ciò che ha fatto maggiormente innervosire i tifosi del Leicester è stato soprattutto il provvedimento finale dell'arbitro per questo tipo di fallo: solo un cartellino giallo al giovane Morton.

Gli esami strumentali nelle prossime ore chiariranno al meglio la condizione generale del giocatore. Non dovrebbero esserci problemi al ginocchio ma si teme per i legamenti dato che il colpo è stato subito in una parte dell'articolazione vulnerabile proprio per la zona legamentosa. Lo scorso mese di agosto, a inizio stagione, Pereira fu vittima di un altro infortunio nel corso della gara contro il Norwich. Il portoghese non riuscì a proseguire la partita. Oggi il Leicester spera di non doverlo perdere a lungo a causa dell'ennesimo infortunio.