Il gesto di Guardiola dopo il coro dei tifosi del Liverpool: si gira e indica un numero con le dita Pep Guardiola mostra un numero con le dita ai tifosi del Liverpool che gli avevano dedicato un coro come sfottò dopo il ko del City ad Anfield. Un riferimento ai successi in Premier. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Il Manchester City in casa del Liverpool centra la sesta sconfitta nelle ultime 7 partite disputate, la sesta di fila nel campionato inglese. Un crisi infinita, inaspettata e di certo sorprendente per i Citizens che escono sconfitti da Anfield con il punteggio di 2-0. Un ko che conferma il momentaccio della squadra di Pep Guardiola il quale solo poche settimane fa ha ufficializzato il suo rinnovo con il City. Ebbene proprio il tecnico spagnolo è stato oggetto di un coro sfottò da parte dei tifosi dei Reds nei minuti finale della partita.

A un certo punto dalle tribune si sentiva cantare: "You're getting sacked in the morning" che tradotto vuol dire "Ti licenziano domattina". L'allenatore del Manchester City inizialmente sorride in maniera sarcastica, poi subito dopo reagisce dando vita al suo "battibecco" a distanza con i tifosi avversari. Pep ha risposto con le sei dita, una per ogni titolo di Premier League vinto dal suo Manchester City. Mai si sarebbe aspettato Guardiola di doversi difendere dagli sfottò dei suoi avversari dopo aver disputato da allenatore praticamente solo stagioni perfette.

Al termine della partita i calciatori del Manchester City insieme allo stesso tecnico sono andati sotto al settore dei tifosi Citizens, anche per scusarsi per quanto visto in campo. E anche in questo caso si nota Guardiola mostrare ai propri tifosi lo stesso numero con le dita. Quel 6 che vuole testimoniare, evidentemente, la forza della sua squadra capace di dominare in Premier per diversi anni. Quasi un invito ad andare sempre a testa alta consapevoli della forza, della qualità e delle potenzialità di Haaland e compagni pronti ad uscire presto da questa crisi.

Le parole di Guardiola spiegando il suo gesto

"Non me l'aspettavo da Anfield – ha detto Guardiola quando ha risposto alla domanda sui cori e la sua reazione -. Va bene, fa parte del gioco e lo capisco perfettamente. Abbiamo avuto battaglie incredibili insieme". Poi il tecnico del City aggiunge: "Tutti i tifosi vogliono licenziarmi, oh mio dio – ha sottolineato Guardiola nel corso della conferenza stampa post partita -. Forse hanno ragione per i risultati che abbiamo. Non me lo aspettavo da Anfield, forse da Brighton".