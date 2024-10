Il gesto dell’arbitro Colombo nei confronti di Morata: vuole parlargli prima di annullare il gol

video suggerito

A cura di Fabrizio Rinelli

Il Milan si è visto annullare il gol dell'1-2 due minuti dopo l'inizio del secondo tempo. Il colpo di testa di Morata aveva fatto impazzire di gioia il pubblico di San Siro che ha cullato il sogno di rimontare il momentaneo 0-2 dei partenopei. Ebbene subito dopo quella rete però l'arbitro Colombo, che dirige la partita, è stato richiamato dal VAR per un possibile fuorigioco dell'ex attaccante dell'Atletico Madrid. In campo nessuno capiva cosa stesse guardando ma in realtà è apparso subito chiaro che la posizione dell'ex Juve non fosse regolare.

E mentre era in corso il check del VAR, in attesa del responso, l'arbitro Colombo decide di chiamare Morata. Vuole parlargli e gli chiede di avvicinarsi. Lo spagnolo va faccia a faccia col direttore di gara che evidentemente decide di spiegargli cosa stesse accadendo. In anticipo di fatto gli dice che c'erano i presupposti per annullare quella rete. Pochi secondi dopo questa decisione diventerà poi ufficiale dato che il ginocchio dell'attaccante del Milan era davanti alla linea di difesa del Napoli.

Il momento in cui Colombo dice a Leao che il gol sarebbe stato annullato quasi sicuramente.

Morata fa subito una smorfia sul viso quando sente le parole dell'arbitro Colombo. Ma il gesto del direttore di gara è alquanto significativo. L'arbitro è andato da Morata quasi per una forma di attenzione nei confronti di un giocatore che aveva esultato poco prima. Voleva lo sapesse e voleva evidentemente che fosse lui stesso a spiegargli il perché di quella scelta. Sarebbe stato il gol perfetto per riaprire una partita che il Napoli pare aver chiuso già al termine del primo tempo grazie alle reti messe a segno da Lukaku e Kvara.

La partita del Milan a caccia di un gol che potrebbe riaprirla

E invece lo 0-2 attuale rimette di nuovo il Milan nella condizione di spingere, forse anche aiutato dai cambi che inevitabilmente Fonseca dovrà fare per aiutare i rossoneri a cercare la rete. Poco dopo infatti Fonseca inserisce sia Pulisic che Leao i quali erano rimasti fuori dal primo minuto per due differenti motivi: il primo per una gastroenterite e il secondo invece per scelta tecnica. Di fatto la seconda panchina consecutiva dell'attaccante portoghese che non sta vivendo un inizio di stagione esaltante.