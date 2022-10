Il gesto da Pallone d’Oro di Benzema: tifosa ha un malore, tira la palla in tribuna per fermare il gioco L’attaccante francese accoglie palla a centrocampo poi fa qualcosa che sorprende tutti: invece di avanzare, si ferma e calcia la sfera sugli spalti. Il suo gesto verrà sottolineato dall’ovazione del pubblico.

Il gesto di Benzema: si è accorto che in tribuna un tifoso sta male e lo dice all’arbitro affinché fermi il gioco.

Un gesto molto bello, sottolineato dal lungo applauso del pubblico. Karim Benzema, che lunedì sera ha ricevuto il primo Pallone d'Oro della carriera, è il protagonista dell'episodio che ha avuto un lieto fine nonostante il grande spavento. È avvenuto durante il turno infrasettimanale della partita della Liga tra l'Elche e il Real Madrid giocata allo stadio ‘Martinez Valero' e vinta dalla squadra di Carlo Ancelotti con un punteggio netto (0-3).

In gol è andato anche l'attaccante francese (due volte, la prima è stata annullata dal Var), che ha festeggiato così la prima rete dopo aver messo in bacheca il prestigioso riconoscimento di France Football. Ma non è solo l'aspetto sportivo che ha dato lustro ulteriore al calciatore dei blancos e della nazionale transalpina.

La donna, tifosa dell’Elche, viene soccorsa dal personale medico in tribuna.

Benzema strapperà consensi e meriterà una standing ovation per la grande correttezza e il fair-play mostrati nel corso del match. Il primo tempo è agli sgoccioli, le merengues sono in controllo del match. L'ex Lione raccoglie palla a centrocampo poi fa qualcosa che sorprende tutti: invece di avanzare, si ferma e calcia la sfera in tribuna.

Ci vuole poco a capire perché abbia fatto una cosa del genere. Non è impazzito, ma si è reso conto che qualcosa non va sugli spalti. Dal campo ha capito che stava succedendo qualcosa di grave e preoccupante. Il tramestio del pubblico ne aveva attirato l'attenzione. E così, dopo aver interrotto il gioco, si sbraccia e indica subito un determinato settore delle gradinate. C'è una tifosa dell'Elche che ha avvertito un malore e ha bisogno di aiuto.

Il momento in cui l’attaccante francese tira la palla sugli spalti per agevolare il soccorso della tifosa.

Il direttore di gara comprende la situazione e attende qualche minuto prima di riprendere il normale svolgimento della partita. Lo stop dura circa cinque minuti, il tempo che la donna riceva i soccorsi e si riprenda. È parsa in buona condizioni, cosciente e fuori pericolo. Si è trattato solo di un grande spavento per quelle immagini che avevano lasciato presagire qualcos'altro, cattivi pensieri. Un gesto molto generoso da parte quello compito da parte della punta dei blancos, che il pubblico ha molto apprezzato.

Il match si è concluso sullo 0-3 ma il punteggio poteva essere più rotondo: l'intervento del Var lo ha ridimensionato annullando ben 3 reti ai madrileni (una di Alaba, due dello stesso Benzema).