Il gruppo Suning ha chiuso il suo impegno nelle attività calcistiche in Cina e da tempo sta cercando di cedere il pacchetto di maggioranza dell'Inter. Ma adesso potrebbe cedere una quota di minoranza del club nerazzurro a un fondo saudita. Il PIF ha sondato il terreno e pensa all'acquisto di una quota, al massimo fino al 30% del club, per questa percentuale l'Inter la famiglia Suning pretende circa 300 milioni di euro. In caso di accordo la proprietà dell'Inter rimarrebbe cinese, ma arriverebbero capitali freschi per il club milanese.

PIF il fondo saudita che pensa all'acquisto dell'Inter

Acronimo di Public Investment Fund, PIF sta pensando a comprare una quota di minoranza dell'Inter, fino al 30% del club. Non c'è stato ancora nessun accordo, ma di certo la famiglia Suning sarebbe lieta di cedere solo una parte della società milanese, e manterrebbe in questo caso anche la maggioranza.

Il patrimonio del fondo PIF

PIF ha sede a Riyad la capitale dell'Arabia Saudita ed è uno dei più grandi fondi sovrani al mondo, ed ha un patrimonio stimato di 347 miliardi di dollari, ed è stato creato con lo scopo di investire per conto del governo dell'Arabia Saudita. Yassir al Rumayyan è l'amministratore di questo fondo che ha molteplici interessi, detiene anche quote di Boeing, Disney e Facebook. Anche se le aree maggiori interesse sono il trasporto aereo, il gas e il petrolio.

L'Arabia Saudita rispetto agli Emirati Arabi e al Qatar finora ha investito meno nello sport, ma ora molto è cambiato. A Jedda si terrà un Gran Premio di Formula 1 a fine stagione e pochi mesi fa il PIF fu a un passo dall'acquistare il Newcastle, glorioso club di Premier League. L'affare non si concluse a causa di numerose polemiche, le associazioni che si occupano di diritti umani, come Amnesty International sono stati molto critici, come lo stesso Qatar, che accusò di ‘pirataggio' dei segnali di BeIN Media Group l'Arabia Saudita. La Premier League bloccò la trattativa.