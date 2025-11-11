Il folle errore di Tomás Araújo sul rigore avversario: Benfica sotto shock, è l’autogol della stagione

In vantaggio 2-0 e padrone del match al Da Luz, il Benfica di Mourinho è stato protagonista di una clamorosa rimonta da parte del piccolo Casa Pia che ha perfezionato la beffa al 91′ con la rete del 2-2 finale. Una rimonta nata però da un episodio preciso: l’assurdo autogol di Araújo che ha lasciato traumatizzati i propri compagni.

Per il Benfica di José Mourinho l'ultima partita di campionato davanti al proprio pubblico si è trasformata in un autentico incubo a occhi aperti: avanti 2-0 contro il Casa Pia, formazione che milita in zona retrocessione in Liga Prtugal, si sono fatti recuperare 2-2 anche grazie ad un errore ai limiti del surreale da parte di Tomás Araújo che ha aperto le danze alla rimonta ospite, quando al 65′ ha segnato quello che per molti è già considerato l'autogol dell'anno e che ha gettato nella disperazione i propri compagni di squadra: increduli e con le mani tra i capelli, non si sono più ripresi dallo shock subendo la clamorosa rimonta al 91′.

La beffa per il Benfica di Mourinho: dal 2-0 al 2-2 e vetta più lontana

Una partita che doveva rilanciare il Benfica, ora terzo ma sempre più lontano dal Porto capolista, si è invece trasformata in una mezza disfatta per gli uomini di Mourinho che sono usciti dal Da Luz di Lisbona a testa china. Merito di un Casa Pia che ha avuto il merito di crederci fino alla fine ma colpa anche – e soprattutto – di un Benfica che ha gettato al vento una vittoria praticamente già acquisita al 60′ forte di un doppio vantaggio grazie al gol nel primo tempo di Sudakov e il raddoppio su rigore nella ripresa di Pavlidis. Poi, il buio.

La folle autorete di Araújo sul rigore avversario sbagliato: palla nel ‘sette'

L'incredibile remuntada del Casa Pia è nata da un errore assurdo commesso da Tomás Araújo al 65′: per un atterramento in area, al Casa Pia viene concesso un penalty che però Cassiano sbaglia: palla indirizzata all'angolino sulla destra di Trubin che si esalta con un colpo di reni perfetto, a smanacciare il pericolo lontano. Peccato però che sulla ribattuta si avventa proprio Araújo, bravissimo ad anticipare tutti ma pessimo nella scelta finale. Il 23enne difensore scalcia di prima intenzione con il pallone che, invece di andare in tribuna, si infila sotto il "sette": una rete capolavoro, se non fosse nella propria porta, strozzando il boato dello stadio nell'istante in cui l'imprevedibile accade.

Benfica sotto shock, giocatori increduli: poi la beffa arriva al 91′

Per Araújo, sconforto totale così come per i suoi compagni di squadra che non credono ai loro occhi: increduli, con le mani fra i capelli per qualche istante restano impietriti ognuno nella propria posizione, con Trubin sbigottito e lo stesso Araújo in ginocchio a terra. Disperazione totale che poco dopo si trasforma in una amara consolazione per lo sfortunato ragazzo, abbracciato dai propri compagni. Che accuseranno il colpo perché da lì in poi, la partita passerà nelle mani del Casa Pia, che compirà l'impresa al Da Cruz beffando il Benfica al 91′ con Nhaga.