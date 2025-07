Il figlio di Verreth era in ospedale a causa di un’infezione virale: a pranzo la tragica notizia

Elliot Charles, il figlio di Matthias Verreth, qualche giorno fa era stato ricoverato in ospedale a causa di un virus. Quell'infezione s'è rivelata fatale al piccolo di un anno e 2 mesi che è morto ieri per il peggioramento improvviso delle condizioni di salute. La notizia è stata tremenda, il calciatore ne è venuto a conoscenza all'ora di pranzo, mentre si trovava assieme al resto della squadra. Il Bari, società nella quale il calciatore belga era arrivato a parametro zero dal Brescia (cancellato nelle scorse settimane dal calcio professionistico), ha mostrato grande sensibilità e rispetto per il dolore del proprio tesserato prendendo una decisione importante: restavano pochi giorni di ritiro precampionato, ha scelto in segno di lutto di chiuderlo in anticipo e annullare l'amichevole con la Cavese (prevista per domani, martedì 29 luglio). Il club pugliese s'è prodigato anche per aiutare il giocatore a organizzare nel più breve tempo possibile il viaggio di rientro in patria: il presidente, Luigi De Laurentiis, ha fatto sì che Verreth fosse subito accompagnato in auto all'aeroporto di Fiumicino così da imbarcarsi sul primo volo disponibile per tornare in Belgio e stare accanto alla famiglia.

La moglie di Verreth in Belgio con l'altra figlia, Amelia Madelyn

Immaginare la telefonata tra Verreth e la moglie, Se'li Muyabo, che gli ha comunicato la tragedia è qualcosa di terribile, fa accapponare la pelle e provoca una stretta al cuore fortissima. Non ci sono parole per descrivere il dolore, né risposte che diano un senso all'unica domanda che nasce dal profondo dell'animo: perché proprio un'anima innocente, da poco venuta al mondo? La coppia ha anche un'altra figlia (Amelia Madelyn, che 3 anni e mezzo), come si evince da un post condiviso su Instagram nella quale la bimba è chinata sul fratellino e gli dà un bacetto. Un'immagine bellissima e drammatica al tempo stesso.

Una settimana fa era l'entusiasmo per il passaggio al Bari

Matthias Verreth, 27 anni, è un centrocampista che ha iniziato la carriera nelle giovanili del Lierse salvo trasferirsi al Psv Eindhoven dove ha svolto tutta la trafila, dal vivaio fino alla selezione Under 21. Da lì è poi arrivato il trasferimento ai Waasland-Beveren. Kolding (Danimarca) è stata una parentesi che ha spianato la strada verso Eindhoven e poi verso il Willem II, club che aveva lasciato l'anno scorso per accettare la proposta del Brescia in Serie B. Appena una settimana fa Verretth aveva condiviso sui social l'entusiasmo per l'inizio della nuova avventura con la maglia dei biancorossi pugliesi dopo l'incertezza e l'amarezza per la situazione delle ‘rondinelle' lombarde: "Happy to sign for this amazing club. Non vedo l'ora di vedervi tutti. Mettiamoci al lavoro!". Viene un brivido lungo la schiena solo a pensarci.