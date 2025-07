Dramma per Verreth, è morto il figlio di un anno mentre era in ritiro: il Bari ferma la preparazione

Tragedia per Matthias Verreth: è morto il figlio di un anno in Belgio. Il Bari scioglie in anticipo il ritiro. Non sono ancora note le cause dell’improvviso decesso del secondogenito del centrocampista ex Brescia.

Tragedia per Matthias Verreth: è morto il figlio di un anno in Belgio. Il Bari ha deciso di interrompere in anticipo il ritiro. Non sono ancora note le cause dell'improvviso decesso del secondogenito del centrocampista ex Brescia. La squadra ha lasciato Roccaraso ed è stata annullata l'amichevole in programma con la Cavese per martedì.

La nota ufficiale del club pugliese.

Non abbiamo parole nel comunicare una notizia che poco fa ha sconvolto profondamente ognuno di noi. Il presidente Luigi De Laurentiis, lo staff tecnico, tutta la squadra, la dirigenza e i collaboratori biancorossi si stringono a Matthias Verreth e alla sua famiglia in uno dei momenti più terribili che un genitore e un essere umano possa provare: la scomparsa improvvisa di un figlio. Chiediamo a tutti i tifosi e tutte le tifose di stringersi idealmente ed emotivamente a Matthias, a sua moglie, alla loro primogenita e a tutti i loro cari in questo momento di terribile dolore. Il gruppo biancorosso farà rientro oggi stesso a Bari in segno di lutto e rispetto nei confronti di una tragedia come questa.

Dramma per Verreth, è morto il figlio di un anno: il Bari scioglie il ritiro

Una vera e propria tragedia ha colpito Matthias Verreth e la sua famiglia: è morto il figlio di un anno in Belgio, dov'era con il resto della famiglia. Il calciatore, arrivato al Bari da svincolato dopo aver giocato nel Brescia lo scorso anno, è scoppiato in lacrime mentre era a pranzo con il resto della squadra e nelle ore successive la notizia si è iniziata a diffondere.

Il presidente del Bari, Luigi De Laurentiis, ha accompagnato personalmente in macchina il calciatore belga all’aeroporto di Fiumicino per permettergli di tornare al più presto in Belgio. Son ancora ignote le cause che hanno provocato questa immane tragedia.

Intanto il Bari ha deciso di lasciare il ritiro di Roccaraso con due giorni di anticipo: annullata l'amichevole prevista per la giornata di martedì contro la Cavese, formazione di Serie C. La squadra campana ha voluto mandare un messaggio di cordoglio pubblicamente a Verreth e alla sua famiglia: "La Cavese 1919 in tutte le sue componenti, porge le più sincere e sentite condoglianze al calciatore del Bari Matthias Verreth, a sua moglie, alle famiglie ed a tutto il club pugliese, per la tragica e prematura scomparsa del loro figlio. L'amichevole in programma martedì 29 luglio a Roccaraso, è annullata".