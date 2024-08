video suggerito

Il figlio di Thiago Silva a 13 anni guida una Porsche: perché può farlo senza problemi Il figlio secondogenito di Thiago Silva, il 13enne Iago, è stato filmato da mamma Belle al volante di una Porsche Panamera da 100mila euro e 300 km/h: tutto assolutamente regolare. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

Alla fine della scorsa stagione Thiago Silva ha lasciato il Chelsea a parametro zero, dopo aver collezionato 155 presenze in quattro anni da quando era arrivato dal PSG e aver vinto con i londinesi Champions League, Supercoppa europea e Mondiale per club. A 39 anni non è ancora finita la carriera del difensore ex Milan, che ha deciso di tornare in Brasile per chiudere lì dove aveva iniziato, ovvero al Fluminense, nelle cui giovanili è cresciuto e dove si è poi è affermato in prima squadra prima di spiccare il volo per il calcio europeo. Thiago Silva ha due figli, il 15enne Isago e il 13enne Iago, e proprio quest'ultimo nelle ultime ore è stato protagonista di un video postato dalla madre Belle in una storia su Instagram: le immagini mostrano il ragazzo alla guida della Porsche di papà, senza che peraltro nessuno possa obiettare alcunché.

Thiago Silva è stato amatissimo dai tifosi del Chelsea

Il figlio 13enne di Thiago Silva alla guida di una Porsche Panamera

Iago, che come il fratello gioca nel settore giovanile del Chelsea, ha messo in mostra le sue doti di guidatore, ovviamente ad andatura moderata. Il ragazzo è apparso molto a suo agio al volante di una Porsche Panamera del valore di oltre 100mila euro, che può raggiungere una velocità massima da 270 a 325 km/h.

Iago non ha pigiato il piede, è andato tranquillo mentre mamma Belle lo filmava: in base a quanto si capisce dal video, il giretto in Porsche sarebbe avvenuto su una strada privata vicino al campo di allenamento del Chelsea, a Cobham. E proprio questo ‘dettaglio' – ovviamente non da poco – rende assolutamente legale il fatto che il figlio di Thiago Silva guidi a 13 anni una macchina, chiaramente senza patente che non può ancora avere. Non esistono infatti requisiti di età o patente per guidare su proprietà private, a patto che non siano accessibili al pubblico.

Il figlio di Thiago Silva alla guida della Porsche di papà

Nel filmato, Iago – vestito con l'abbigliamento completo del Chelsea – viene visto guidare in sicurezza il veicolo e fare una svolta lenta e attenta alla fine della ripresa. Sua madre Belle ha commentato scherzosamente il video con una didascalia sovrapposta su Instagram: "Il piccolo mascalzone si è comportato bene. Ed era la prima volta".