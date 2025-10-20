Il figlio di Stuart Pearce è morto a 21 anni in un incidente con un trattore: lutto nel calcio inglese

Una tragedia improvvisa ha colpito l’ex bandiera del calcio inglese Stuart Pearce. Il figlio Harley, 21 anni, ha perso la vita in un incidente con un trattore nelle campagne del Wiltshire. “Sarà sempre la nostra stella splendente”, ha scritto la famiglia nel commosso messaggio diffuso dopo la notizia.

Un terribile lutto ha colpito l’ex leggenda del calcio inglese Stuart Pearce. Il figlio Harley, appena 21enne, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto su una strada di campagna nel Wiltshire, a circa ottanta chilometri dalla casa di famiglia.

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane avrebbe perso il controllo del trattore agricolo che stava guidando, probabilmente a causa dello scoppio di uno pneumatico, finendo fuori strada. L’impatto è stato fatale: Harley è morto sul colpo nella località di Witcombe, come confermato dalla polizia del Gloucestershire.

Stuart Pearce con suo figlio Harley durante una partita al St Mary’s Stadium di Southampton nel 2012.

Le autorità hanno comunicato di aver informato i familiari, che al momento sono assistiti da un team di supporto psicologico.

In una nota diffusa nelle ultime ore, la famiglia Pearce ha espresso tutto il proprio dolore: “Siamo devastati per la perdita del nostro amato figlio e fratello Harley. Era un ragazzo d’oro, con un sorriso contagioso, capace di lasciare un segno indelebile in chiunque lo conoscesse. La sua forza silenziosa, la gentilezza e la passione per il lavoro agricolo lo hanno reso un giovane uomo di cui andremo sempre fieri. Sarà per sempre la nostra stella splendente".

Harley era il più giovane dei due figli che Stuart Pearce aveva avuto dall’ex moglie Liz. La coppia, sposata per vent’anni e separata nel 2013, ha anche una figlia maggiore, Chelsea, amazzone di livello internazionale che ha rappresentato la Gran Bretagna in tre campionati europei.

Appassionato di agricoltura, Harley gestiva la propria azienda, la Harley Pearce Agricultural Service, operando tra le contee di Wiltshire e Gloucestershire.

I soccorsi sono stati allertati giovedì intorno alle 14:30 dopo la segnalazione di un veicolo fuori strada lungo la A417 Old Birdlip Hill. Gli investigatori invitano chiunque abbia assistito all’incidente o disponga di filmati dashcam a mettersi in contatto con la polizia.

L’ex difensore della Nazionale inglese, oggi commentatore sportivo e insignito del titolo di MBE dalla regina Elisabetta nel 1999 per i meriti sportivi e l’impegno nel sociale, non ha rilasciato dichiarazioni pubbliche ma sarebbe, secondo fonti vicine, “distrutto dal dolore”.