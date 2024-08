Il figlio di Insigne provoca un avversario a fine partita: sul campo scoppia la lite

video suggerito

A cura di Michele Mazzeo

Lorenzo Insigne è stato l'assoluto protagonista, sia in positivo che in negativo, della semifinale di Canadian Championship 2024 che ha visto il suo Toronto imporsi per 1-0 contro il Forge. L'ex capitano del Napoli ha difatti segnato il gol decisivo per la vittoria con una pregevole conclusione al volo su assist del connazionale Bernardeschi, ma non sono passati inosservati i suoi comportamenti nel corso del match nel quale ha prima litigato sfiorando la rissa urlando "Shut up! Shut up!" alla panchina avversaria dopo aver litigato in campo con Badiganga, ripetendosi poi dopo la rete andando ad esultare in maniera provocatoria rivolgendosi sempre alla panchina del Forge.

Ma, stando a quanto riportano i media canadesi e ad un video divenuto virale sui social network, anche una volta finita la partita Lorenzo Insigne è stato protagonista di un'altra lite con un avversario, non finita in rissa solamente grazie all'intervento degli uomini dello staff e degli addetti alla sicurezza che hanno evitato che la situazione degenerasse.

Nel video registrato da un tifoso alla fine della partita infatti si vede il figlio di Insigne, Christian, (che stava palleggiando sul terreno di gioco insieme al padre e al fratello maggiore Carmine) che urla qualcosa al calciatore del Forge Nana Ampomah. Quest'ultimo non ci sta e risponde al bambino, con Lorenzo Insigne che a quel punto interviene per difendere il figlio.

Il calciatore italiano prima dice all'avversario di stare zitto e andare via e poi si avvicina a muso duro intervenendo in difesa di suo figlio e tra i due giocatori quasi scoppia la rissa. Solo l’intervento della sicurezza ha evitato che i due calciatori, entrambi visibilmente infuriati, venissero a contatto mentre dagli spalti gli spettatori cercavano di far calmare il giocatore del Forge urlando "È solo un bambino" a conferma del fatto che, in questo caso, la provocazione sia partita da uno dei figli di Lorenzo Insigne.