Insigne show, segna il gol che porta il Toronto in finale e provoca gli avversari: "State zitti!" Il Toronto ha conquistato la finale della Canadian Championship battendo il Forge con un gran gol di Insigne, su assist di Bernardeschi. Prima e dopo l'ex Napoli è stato protagonista anche di alcune provocazioni in campo che non gli hanno risparmiato pesanti critiche.

A cura di Alessio Pediglieri

Lorenzo Insigne show nella semifinale della Canadian Championship 2024, la coppa nazionale canadese, che il Toronto ha vinto contro il Forge, segnando nel match di ritorno davanti al proprio pubblico. Una rete che è valsa l'accesso alla finalissima e che ha surriscaldato ancor più l'ambiente e l'ex Napoli polemico nei confronti degli avversari già sullo 0-0, accennando prima una rissa in campo per poi rivolgersi alla panchina del Forge.

Bernardeschi inventa, Insigne segna: è il gol che porta il Toronto in finale

Il match di ritorno a Toronto è risultato decisivo per la qualificazione alla finale di Coppa. Dopo la sconfitta di misura all'andata era necessario battere il Forge e così è stato: 1-0 arrivato al 50′ dopo un match intensissimo ed equilibrato, risolto da Lorenzo Insigne con un tiro di prima intenzione in area di rigore dopo una perfetta imbeccata da parte di Federico Bernardeschi. Una successo made in Italy che ha permesso così di poter sfidare il Vancouver nella finale secca in programma il prossimo 26 settembre.

Insigne protagonista in Toronto-Forge anche nelle provocazioni

Non è stata una partita come le altre Toronto-Forge perché la tensione in campo si è vissuta in diversi momenti, con una posta in palio altissima: la finale di Coppa. Non a caso, proprio Lorenzo Insigne, quando il match era ancora inchiodato sullo 0-0 era stato protagonista di un momento fortemente polemico. Al fine primo tempo, complici un paio di interventi con l'attaccante belga del Gorge, Badiganga, Insigne aveva accennato alla risa, tirando la barba all'avversario di fronte agli occhi dell'arbitro che gli aveva sventolato il cartellino giallo.

Non contento, l'ex Napoli probabilmente oggetto di qualche parola di troppo proveniente dalla panchina del Forge, si è rivolto in quella direzione, avvicinandosi alla linea laterale e gridando ripetutamente "Shut up! Shut up!": state tutti zitti, scatenando anche la reazione del pubblico.

Le critiche a Insigne per il suo comportamento in campo

Malgrado la buona prestazione e il gol risolutivo, Lorenzo Insigne è stato però oggetto di forti critiche nel post partita. Sotto la lente proprio il suo comportamento provocatorio nei confronti degli avversari: "Il pubblico di Toronto non credo possa gradire questo tipo di comportamenti" ha evidenziato Gareth Wheeler, in diretta su OneSoccer, alimentando il discorso di quanto poco l'ex Napoli abbia inciso dal suo arrivo a Toronto (estate 2022): zero titoli e uno stipendio da quasi 15 milioni di euro, secondo al solo Messi in tutta la MLS.