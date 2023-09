Il figlio di Alan Shearer in trasferta per Milan-Newcastle, l’ex bomber lo distrugge: “È un idiota” Alan Shearer ha insultato pesantemente suo figlio Will per come si è comportato andando a seguire in trasferta il Newcastle contro il Milan: “Ecco il mio stupido figlio”.

A cura di Paolo Fiorenza

Martedì scorso Milan e Newcastle hanno giocato a San Siro il primo match del girone di Champions League, pareggiando per 0-0 una partita che i rossoneri hanno dominato senza riuscire a concretizzare, con l'apice raggiunto dallo sciagurato colpo di tacco di Leao. Tra i tifosi inglesi recatisi a Milano per seguire la squadra allenata da Eddie Howe c'era anche il giovane Will, figlio della leggenda del Newcastle Alan Shearer. Una trasferta che ha fatto infuriare non poco l'ex bomber della nazionale inglese, oggi 53enne, per il comportamento del ragazzo.

Il racconto è stato fatto col sorriso sulle labbra da Shearer a distanza di qualche giorno, intervenendo in diretta al podcast ‘The Rest is Football', ma si intuisce che sul momento non deve essere stato affatto contento di quanto aveva visto. Già, perché gli è stato girato un video in cui si vedeva suo figlio provocare i tifosi del Milan mentre indossava la maglia del Newcastle.

"Ho detto a mio figlio, come faccio sempre quando va in trasferta: ‘Non fare niente di stupido, sii sensato, vai a ridere con i tuoi compagni e goditi l'atmosfera' – ha raccontato Shearer – Un suo amico mi ha mandato un video, erano fuori dall'albergo dei giocatori del Milan, tutti i giocatori uscivano e salivano sul pullman pronti per andare alla partita. Potete immaginare che ci fossero 700-800 tifosi del Milan".

Leggi anche Il Newcastle ha violato il regolamento UEFA prima della partita con il Milan: cosa è successo

L'ex attaccante dei Toons continuato: "Ecco il mio stupido fottuto figlio con addosso la sua maglietta del Newcastle. Lui e i suoi tre amici. Ho detto: ‘A cosa diavolo stai giocando? Ti avevo detto di essere solo ragionevole'. Mio Dio, onestamente. Ha 23 anni, è un idiota stronzo. Comunque è stato bene, si è divertito moltissimo".

Shearer ha poi commentato la prestazione di Tonali e compagni contro il Milan, pesando come oro il pareggio portato a casa: "È stato un match molto duro per loro, negli ultimi 20 minuti erano assolutamente distrutti. È stata una faticaccia, non penso che abbiano giocato particolarmente bene".