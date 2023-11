Il Feyenoord non ci sta, irritati dal gesto della Lazio: “Sono venuti davanti al nostro spogliatoio” Il Feyenoord, nella persona del difensore Quilindschy Hartman, ha condannato il comportamento – a suo dire irritante – della Lazio dopo la vittoria all’Olimpico in Champions. Un gesto che non è piaciuto alla squadra: “Bussavano sulla porta del nostro spogliatoio”.

A cura di Fabrizio Rinelli

La Lazio non sbaglia all'Olimpico battendo 1-0 il Feyenoord mettendosi al secondo posto nel gruppo E di Champions League con 7 punti a -1 dall'Atletico Madrid capolista è a +1 dagli olandesi terzi. Il club dei Paesi Bassi è stato messo ko da un gol di Ciro Immobile che così si riprende la Lazio dopo un periodo di appannamento. Tre punti importanti che però fanno masticare amaro alla squadra di Slot che si rammarica per aver perso una partita che fondamentalmente avrebbe anche potuto portare a casa.

A dirlo è il difensore del Feynoord, Quilindschy Hartman, che ha parlato apertamente in conferenza stampa di tutto ciò che ha riguardato questa sfida soffermandosi anche su alcuni episodi e atteggiamenti non graditi dalla squadra nella pancia dell'Olimpico. Il giocatore ha subito specificato: "La Lazio sa difendere bene, ma noi siamo davvero più bravi". Poi ha tuonato condannando aspramente quanto visto nel tunnel degli spogliatoi: "Ci hanno irritati un po’, sono passati davanti lo spogliatoio a bussare alla porta".

Il difensore del Feyenoord, Hartman, in azione contro la Lazio.

Il giocatore ha spiegato che la squadra è rimasta irritata da questo comportamento avuto subito dopo il fischio finale con i festeggiamenti che sono andati oltre la sportività: "Penso che se giochiamo cento volte contro di loro possiamo vincere novanta volte. Ma questa volta non ha funzionato. Non credo che la Lazio sia una squadra molto speciale – ha spiegato ancora a ESPN – Questo ci dà solo motivazione per le prossime due partite".

Hartman si aspetta che questo gesto possa smuovere i propri compagni di squadra per rialzare la testa: "Inizieremo con una gara casalinga contro l'Atlético Madrid, con tutto il Kuip alle spalle. Poi alla fine potremo punire il comportamento irritante della Lazio" spiega il giocatore sottolineando come la voglia del Feyenoord sia quella di strappare la qualificazione agli ottavi proprio ai biancocelesti visto che ormai la corsa al passaggio del turno sembra essersi ridotta a tre squadra con il Celtic più staccato di tutti a solo un punto e con sole due gare da disputare prima della fine della fase a gironi.