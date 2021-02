Gerard Piqué non gioca da un po' per colpa di un infortunio al ginocchio, ma è sempre in prima linea. In attesa di ritrovare il campo, in un'intervista il difensore del Barcellona ha punzecchiato con una frase sia il Real Madrid che la classe arbitrale spagnola dicendo che l'85% degli arbitri fa il tifo per il Real Madrid.

Gli arbitri della Liga tifano per il Real Madrid

In un'intervista rilasciata al canale YouTube ‘Post United' il difensore prendendo spunto da una frase detta da un arbitro della Liga ha detto che la maggior parte dei direttori di gara del campionato spagnolo tifano per il Real, e pur rispettando la professionalità degli arbitri Piqué dice di avere dei dubbi su certe decisioni:

Un ex arbitro, non ricordo chi fosse, forse Iturralde, ha detto che l'85% degli arbitri è del Real Madrid. Come fanno a non fischiare in favore dei Madrid? È inconscio, ma come faranno a non stare più da una parte rispetto che dall'altra? Alla fine, se sei un tifoso… Rispetto totalmente la loro professionalità, so che cercano di fare il miglior lavoro possibile, ma quando c'è un dubbio.

Ho tante maglie del Real, ma non le ho messe mai

Piqué è uno dei simboli del Barcellona e ha anche dichiarato che mai ha indossato la maglia del Real Madrid. Di casacche blancos ne ha parecchie (scambiate al termine dei ‘classici'), ma non le ha mai messe nemmeno quando era solo in casa: "Non la indosso, è al di sopra delle mie possibilità, ho quella di Cristiano, ma anche di Benzema e Varane".

Il rinnovo di Sergio Ramos

Piqué ha avuto dei rapporti tormentati con Sergio Ramos, odio e amore, ma tanto rispetto che ha mostrato anche in quest'intervista in cui ha rifilato una stoccata anche al suo vecchio presidente Bartomeu: "Sergio è un esempio, sta faticando a rinnovare sì, ma è così perché quando c'è un presidente forte non ci sono molte chance per i calciatori. Ci parliamo, ma non chiacchieriamo sul suo rinnovo".