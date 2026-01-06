Il dramma di Dovbyk, in lacrime in panchina: entra, segna ed esce subito dopo per infortunio

Artem Dovbyksi è infortunato in Lecce-Roma, finendo il match in lacrime in panchina per una recidiva muscolare. L’attaccante ucraino, subentrato a Ferguson, era riuscito anche a segnare il 2-0 finale. Poi il nuovo stop che complica anche il mercato invernale giallorosso.

La Roma sorride e festeggia a Lecce, per un successo importantissimo che la riporta a ridosso delle prime posizioni in classifica, in piena Zona Champions. Gasperini e i tifosi si sono goduti per la prima volta, un pomeriggio vittorioso all'insegna dei loro bomber: Ferguson e Dovbyk. Entrambi in gol, uno per tempo, decisivi e determinanti come da inizio stagione non si era ancora visto, ma con l'attaccante ucraino che poco dopo essere subentrato ed aver siglato il 2-0 ha dovuto abbandonare il campo per un problema fisico. Finendo la propria partita in lacrime, in panchina.

La partita di Dovbyk contro il Lecce: subentro, gol e infortunio, tutto in 30 minuti

Proprio non riesce a trovare pace Artem Dovbyk in questa stagione con la Roma, iniziata tra mille difficoltà e che si sta consumando senza alcun acuto convincente. E anche nella giornata che poteva dare un'inerzia differente cambiando il circolo da vizioso a virtuoso, il bomber ucraino è stato triste protagonista in soli 30 minuti. Prima la rete del raddoppio della Roma al "Via del Mare" di Lecce, arrivata al minuto 71 della sfida contro la squadra di Di Francesco, poco dopo essere entrato a gara in corso, sostituendo il suo compagno di reparto Evan Ferguson. Poi lo stop per il problema fisico che lo ha costretto ad abbandonare subito il terreno di gioco. Fino all'immagine nel finale di gara, con l'attaccante in lacrime, che alza un velo di preoccupazione in casa Roma.

Infortunio Dovbyk: quante partite salta e cosa cambia nel mercato della Roma

Dalla gioia per essersi sbloccato al dramma di un nuovo infortunio: per Dovbyk, che era reduce già da un altro stop, la ricaduta contro il Lecce per una recidiva muscolare è un campanello d'allarme che terrà lontano l'ucraino ancora una volta lontano dal campo. Non si sa quale sia l'entità del nuovo infortunio ma sicuramente non potrà essere disponibile per la gara in programma contro il Sassuolo il prossimo 10 gennaio in Campionato e il 13 per la sfida al Torino in Coppa Italia. Probabile un rientro per il 18 (sempre col Torino ma per la Serie A) sempre nel frattempo non venga ceduto. Proprio Dovbyk infatti, era tra i nomi più chiacchierati in uscita, ma l'eventuale problema muscolare complicherà anche gli eventuali piani della Roma sul mercato.