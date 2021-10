Il dramma di David Brooks, ha una rara forma di tumore: “È un momento molto difficile per me” David Brooks, 24 anni, calciatore del Bournemouth e del Galles, ha condiviso sui social network un messaggio durissimo, spiegando quali sono le sue condizioni di salute. La diagnosi dei medici non gli ha lasciato scampo: ha un linfoma di Hodgkin al secondo stadio, una forma rara di tumore. “Sono fiducioso che mi riprenderò completamente”

La diagnosi ha gelato il sangue nelle vene di David Brooks e delle persone a lui più care. Il calciatore 24enne, del Bournemouth e del Galles, ne ha parlato condividendo la notizia sui social network attraverso i suoi account: ha scoperto di avere un linfoma di Hodgkin al secondo stadio, una forma rara di cancro. È costretto a fermarsi, per quanto tempo è impossibile dirlo. Così come non c'è certezza per adesso sul rientro in campo. È la cosa meno importante. Il tumore che lo ha aggredito al sistema linfatico è una bomba che ti scoppia dentro e devasta ogni cosa, quel sistema che ha il compito di difendere l'organismo dagli agenti esterni e dalle malattie.

Questo è un messaggio molto difficile da scrivere per me – si legge -. Mi è stato diagnosticato un linfoma di Hodgkin di stadio 2 e inizierò un ciclo di trattamento la prossima settimana. Anche se questo è stato uno shock per me e la mia famiglia, la prognosi è positiva e sono fiducioso che mi riprenderò completamente e tornerò a giocare quanto prima possibile. Rivolgo tutta la mia gratitudine ai medici, infermieri, consulenti e personale che si sono dedicati a me con professionalità, calore e comprensione durante questo periodo.

Un colpo al cuore e un altro all'anima. Notizie del genere sono mazzate tra capo e collo. Brooks ha incassato ma è riuscito a restare in piedi. Nonostante la paura e l'angoscia s'è fatto forza, intraprendendo terapia e trattamenti con lo spirito di sempre. Non mollare mai, in campo come nella vita.