Il discorso toccante di Lookman al Pallone d'Oro africano: "Quatto anni fa ho fallito davanti al mondo" Il percorso di Lookman negli ultimi anni è stato straordinario: durante la premiazione del Pallone d'Oro africano ha raccontato il suo più grande fallimento.

A cura di Ada Cotugno

Ademola Lookman è il miglior calciatore africano dell'anno: impossibile non premiare l'attaccante dell'Atalanta per il 2024 straordinario che ha vissuto, impreziosito dalla vittoria dell'Europa League in cui è stato assoluto protagonista. Il nigeriano succede a Victor Osimhen nell'albo d'oro e un risultato così era impensabile appena qualche anno fa. Il suo discorso al momento della premiazione è stato commovente perché ha ripercorso in un attimo tutta la strada che ha fatto, dal grande fallimento con il Fulham al trionfo della scorsa notte.

Lookman dà una lezione di vita con il suo discorso

Sembra incredibile ma nel giro di 4 anni l'attaccante è diventato il miglior giocatore del suo continente. Era il 2020 quando aveva toccato il fondo in Premier League, diventando lo zimbello di molti: in una partita tra Fulham e West Ham provò a calciare un rigore in stile panenka nei minuti di recupero ma alla fine ne uscì una figuraccia colossale, con la parata facile di Fabianski che ancora oggi è ricordata da tutti.

Da quel momento Lookman ha lavorato sodo e di quel giocatore non è rimasta neanche l'ombra. "Poco più di quattro anni fa, ho fallito di fronte al mondo" ha raccontato mentre teneva accanto il premio prestigioso, "Facciamo un salto di quattro anni e sono diventato il miglior giocatore d'Africa". Il percorso fatto dal giocatore mette quasi i brividi perché in così poco tempo la sua vita è cambiata radicalmente.

Il suo discorso si trasforma in una lezione di vita dedicata a chiunque stia passando un momento difficile: "Ai bambini e alle persone che guardano questo, non lasciate che i vostri fallimenti vi appesantiscano al punto da spezzarvi le ali. Trasformate il vostro dolore in potere e continuate a volare". Per Lookman è stato un momento emozionante, la consacrazione di tutto e il primo grande traguardo che è riuscito a raggiungere nella sua carriera.