Ademola Lookman vince il Pallone d'Oro africano 2024: "Che orgoglio, è una cosa incredibile" L'attaccante dell'Atalanta si è aggiudicato il Pallone d'Oro africano 2024. Lookman succede a Osimhen nell'albo d'oro e ottiene il riconoscimento precedendo Hakimi e Guirassy.

A cura di Alessio Morra

Ademola Lookman ha vinto il Pallone d'Oro africano 2024. Un riconoscimento straordinario per il calciatore dell'Atalanta, che succede a Victor Osimhen nell'albo d'oro. Lookman vince il premio anche grazie alla magnifica tripletta realizzata nella finale di Europa League vinta dai nerazzurri lo scorso maggio contro il Bayer Leverkusen. Lookman ha battuto Hakimi e Guirassy.

Lookman nel tridente della top 11 2024

Lookman era favoritissimo, ma le sorprese sono sempre dietro l'angolo. Gli avversari principali sembravano Hakimi del PSG e Guirassy che ha segnato a raffica la scorsa stagione. Sullo sfondo c'era anche il portiere Ronwen Williams, quasi insuperabile numero uno del SudAfrica, e tra i big c'era pure Simon Adingra, giocatore del Brighton vincitore della Coppa d'Africa.

Anche se poi, va detto, che a conti fatti né Williams né Adingra né Guirassy sono stati inseriti nella top 11 2024, nella quale non mancano i nomi più noti del calcio africano come Salah e Osimhen, ma anche Onana, Kessié e Kudus. Ovviamente c'è anche Lookman.

La top 11 (3-4-3): André Onana; Hakimi, Koulibaly, Mbemba; Bissouma, Amrabat, Kessié, Kudus; Salah, Osimhen, Lookman.

Lookman manda un messaggio a tutti

L'attaccante dell'Atalanta sul palco ha ringraziato tutti coloro che ha incontrato sul suo percorso dai presidenti agli allenatori passando per i tifosi di tutti i club con cui ha giocato: "Per me questo premio è una benedizione, per me, per la famiglia, per la mia nazionale: essere riconosciuti come miglior giocatore africano è qualcosa di incredibile, sono molto orgoglioso. In quattro anni mi è cambiato il mondo: voglio dire ai bambini e alla persone che mi stanno guardando di non abbattersi, di battere le proprie paure e di poter continuare a volare".