Marc Marquez vince la Sprint MotoGP a Brno col brivido, scampato pericolo dopo l’investigazione: cosa è successo

Marc Marquez vince anche la Sprint Race del GP della Repubblica Ceca della MotoGP 2025, nonostante per lui e il suo compagno di squadra in Ducati Factory, Pecco Bagnaia, sia stata condizionata dalla pressione delle gomme. Nella mini-gara sulla pista di Brno infatti il piemontese era partito in pole e mantenuto la testa della corsa fino a Curva 3 quando l'otto volte campione del mondo lo ha scavalcato mettendosi così davanti a tutti.

Quando i due alfieri del team ufficiale della casa di Borgo Panigale sembravano poter tranquillamente controllare la gara ecco il colpo di scena. Prima Pecco Bagnaia si alza, rallenta e fa passare Pedro Acosta, Quartararo e Bastianiani, poi, qualche chilometro più tardi anche Marc Marquez fa lo stesso lasciandosi sfilare dal connazionale della KTM per poi incollarsi alla sua posteriore fino ad un giro e mezzo dalla bandiera a scacchi quando, rotti gli indugi, si è ripreso la vetta andando quindi a conquistare l'undicesima vittoria su dodici sprint stagionali. Evidente che lo strano comportamento dei due alfieri della Ducati sia stato dovuto ad un problema di pressione della gomma anteriore che evidentemente non rispettava i paletti imposti dal regolamento attualmente vigente in MotoGP.

Una vittoria che rimasta però sub iudice dopo il traguardo quando la Race Direction ha annunciato un'investigazione nei confronti di Marc Marquez che poi però non ha evidenziato alcuna irregolarità, in termini di pressione delle gomme, sulla moto dell'otto volte iridato. Da sottolineare comunque la prova di Pedro Acosta e di uno straordinario Enea Bastianini che, grazie ad una splendida rimonta, è riuscito a risalire fino alla terza posizione che gli è valsa il primo podio in MotoGP con la KTM.

La classifica della Sprint Race del GP della Repubblica Ceca della MotoGP 2025 a Brno