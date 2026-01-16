Il discorso di Maignan prima di Como-Milan: la vera leadership oltre alle super parate in campo

Mike Maignan ha fatto un discorso da vero leader prima di Como-Milan: il portiere francese dimostra di essere uno dei calciatori più importanti dello spogliatoio rossonero, oltre alle super parate in campo che hanno permesso al Diavolo di sbancare il Singaglia.

Mike Maignan è stato sontuoso nella partita che il Milan ha vinto in casa del Como per 3-1 nel recupero della 16a giornata di Serie A. Il portiere francese è stato protagonista di, almeno, tre parate fantastiche ma prima del fischio d'inizio aveva mostrato tutta la sua leadership con un discorso motivazionale in mezzo al campo ai compagni.

"Ragazzi, stasera andiamo fino alla fine… andando avanti. Tutto quello che succede, andando sempre avanti… Fino alla fine, finché l'arbitro non fischia". Queste le parole del numero uno del Diavolo, riportate da Sky, prima della partita vinta allo stadio Sinigaglia da parte della squadra di Massimiliano Allegri.

Magic Mike si conferma leader tecnico e nello spogliatoio, con una prestazione enorme in campo e un modo di motivare i compagni prima del fischio d'inizio che sarà piaciuto al suo allenatore e ai tifosi.

Dopo le difficoltà con Genoa e Fiorentina, il Milan ha vinto una partita importantissima sia ai fini della classifica che del a livello mentale: un altro risultato non positivo avrebbe complicato il percorso dei rossoneri (che comunque non perdono da agosto in campionato) e il terzo pareggio di fila poteva essere difficile da gestire a livello ambientale. Una vittoria in casa del Como, che allo stadio Giuseppe Sinigaglia non aveva mai perso, ha ridato verve alle quotazioni Scudetto del Diavolo, che si è portato a -3 dall'Inter.

Il discorso di Maignan prima di Como-Milan: cosa ha detto

Sulla vittoria in terra lariana c'è la firma di Mike Maignan: il portiere francese è stato protagonista assoluto, insieme a Rabiot, di una partita gigantesca e ha fatto almeno tre parate che hanno evitato ai rossoneri di capitolare sotto le incursioni offensive della squadra di Fabregas.

Oltre alla prestazione magnifica in campo, il portiere ha fatto un discorso da vero leader prima del match con la squadra in cerchio prima del fischio d'inizio:"Ragazzi, stasera andiamo fino alla fine… andando avanti. Tutto quello che succede, andando sempre avanti… Fino alla fine, finché l'arbitro non fischia. Stiamo insieme, ragazzi! Tutti undici insieme, undici insieme…andiamo ragazzi, andiamo"

Le parate su Nico Paz, una per tempo, e quella su Da Cunha, sul risultato di 1-0 per il Como, hanno permesso al Milan di portarsi a casa i 3 punti e di rimettersi in carreggiata per la lotta Scudetto.

Maignan è uno dei migliori del Milan in questa stagione e ora che il discorso sul rinnovo si sta per sbloccare, tutto lascia pensare che il portiere transalpino possa condurre la sua leadership in maniera ancora più spensierata.