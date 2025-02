video suggerito

Il discorso di Fabregas al Como dopo la vittoria contro il Napoli: "Mi hanno fatto una promessa" Alla fine della partita Fabregas ha radunato tutti i giocatori del Como per tenere un discorso e strappargli una promessa: "Gli ho dato due giorni liberi"

A cura di Ada Cotugno

Il Como si trasforma in una squadra ammazza-grandi e si gode la domenica perfetta dopo la vittoria contro il Napoli. I tre punti trovati dalla squadra di Cesc Fabregas sono un capolavoro e disegnano una nuova classifica della Serie A con l'Inter al primo posto e gli azzurri subito dietro a tentare la rincorsa nello scontro al vertice di sabato prossimo. E alla fine della partita l'allenatore ha radunato tutti i suoi giocatori in cerchio per ringraziarli guardandoli uno per uno.

Le telecamere hanno ripreso il momento ma non le esatte parole che però lo spagnolo ha svelato nel corso dell'intervista a DAZN. Non è un discorso commovente come quello pronunciato dopo la sconfitta contro l'Atalanta, ma un modo per ringraziare tutti i suoi ragazzi dopo un risultato importantissimo.

Cosa ha detto Fabregas ai suoi giocatori

Tutti si sono radunati attorno all'allenatore e alla fine si sono abbracciati con grandi sorrisi e applausi. L'entusiasmo del Como si può toccare con mano e Fabregas viene portato in trionfo da tutta la squadra che festeggia così la vittoria contro il Napoli. Ma cosa ha detto l'allenatore? È lui stesso a rivelarlo: "Era una partita che poteva cambiare il ritmo della stagione e gli ho detto di credere che possiamo continuare così, di non mollare, di non vanificare niente per il futuro".

Gli abbracci finali però sono scaturiti dopo un premio concesso dal tecnico che ha strappato a tutti una promessa: "Gli ho dato due giorni liberi e gli ho strappato la promessa che continuino a lavorare e a credere in quello che facciamo". Due giorni di relax meritati per aver fermato la corsa della prima in classifica e che i giocatori utilizzeranno per ricaricare le pile e affrontare al meglio il finale di stagione che li attende.