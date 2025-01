video suggerito

Il Como perde, il discorso di Fabregas è da brividi: "Se sono allenatore è per momenti come questi" Cesc Fabregas ha voluto riunire i giocatori a centrocampo dopo il 90′ di Como-Atalanta che ha visto i lariani soccombere 2-1 per la doppietta di Retegui. Ma le parole del tecnico spagnolo sono di puro orgoglio: "Voglio vedere questa voglia per tutta la stagione"

A cura di Alessio Pediglieri

Vincere conta ma non è tutto. Il messaggio forte e chiaro di Cesc Fabregas ai propri giocatori subito dopo il 90′ di Como-Atalanta che ha visto i lariani sconfitti di misura 2-1 si può riassumere in questo concetto. Il tecnico spagnolo raccoglie la squadra in mezzo al campo, guarda ad uno ad uno i suoi giocatori e dice ciò che pensa: "Li abbiamo mangiati, sono orgoglioso di voi. E' solo l'inizio".

Una sconfitta amara, anche perché arrivata dopo aver assaporato il gusto del vantaggio, meritatissimo, contro una delle pretendenti al tricolore e tra le squadre più forti di Serie A, l'Atalanta. Il Como ci ha provato, mostrando ciò che meglio sa fare e che sta dimostrando in questo primo anno di massimo campionato da neopromossa: esprimendo un calcio divertente, offensivo, di qualità e personalità. L'Atalanta di Gasperini non a caso ha subito per quasi un'ora rischiando grosso: poi ci ha pensato il solito Retegui, capocannoniere del campionato non per caso.

Fabregas riunisce la squadra a centrocampo: le parole sono toccanti

Eppure per Cesc Fabregas la sconfitta vale quanto una vittoria, anzi anche di più. Il tecnico dei lariani a fine partita ha raccolto in mezzo al campo i propri giocatori, panchina compresa per parlare al gruppo in modo chiaro e diretto. Frasi non di circostanza, tono acceso e perentorio, trasmettendo il carisma di quando era in campo mostrando doti da campione, al suo nuovo ruolo di tecnico e motivatore: "Sono allenatore per momenti come questi", il suo esordio.

Fabregas orgoglioso della squadra: "Voglio vedere questa voglia per tutta la stagione"

Parole che toccano l'attenzione del gruppo: il Como ha perso, esce sconfitto dal derby contro l'Atalanta, davanti ai propri tifosi. Cosa c'è da andare orgogliosi? Fabregas toglie tutti i dubbi subito: "Sono orgoglioso di tutti voi, grazie mille a tutti. Questa è la nostra squadra. Li abbiamo mangiati, li abbiamo mangiati! Continuate così che questo rappresenta solamente l'inizio. Voglio vedere questa voglia di vincere per tutta la stagione" ha poi concluso Fabregas che alla fine ha invitato i giocatori a condividere il suo orgoglio con i tifosi: "Testa alta ora, e andiamo a salutare la curva".