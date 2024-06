video suggerito

Il destino di Paquetá è segnato dopo lo scandalo scommesse: la FA ha deciso, sarà squalifica a vita Per Lucas Paquetá non sembra esserci altro futuro se non la radiazione dal calcio. La FA, che sta concludendo le indagini sui flussi anomali attorno a quattro partite di Premier avrebbe già deciso la sentenza finale: in caso di confermata colpevolezza scatterebbe la squalifica a vita per il 26enne calciatore brasiliano.

A cura di Alessio Pediglieri

Lucas Paquetá riceverà il massimo della pena qualora venissero confermate le accuse di violazione delle regole sulle scommesse: sarà squalificato a vita. Lo ha deciso la FA inglese che ha aperto un fascicolo contro il giocatore brasiliano del West Ham, dopo 9 mesi di profonde indagini, su episodi avvenuti in quattro partite di Premier con l'ex Milan protagonista, disseminate tra il campionato 2022-2023 e l'attuale.

Ovviamente la tesi difensiva di Paquetá è stata l'immediata smentita, rispedendo al mittente ogni accusa nei suoi confronti ma l'inchiesta che la Federcalcio inglese (FA) sostenuta dalla FIFA avrebbe portato a capi di imputazione ben circostanziati e precisi, su quattro incontri in cui il giocatore si sarebbe reso disponibile a influenzare flussi di scommesse, legate a sue possibili ammonizioni, puntualmente sopraggiunte. Movimenti di denaro anomali che hanno scatenato l'effetto domino sul giocatore.

La decisione della FA: squalifica a vita

La sentenza definitiva non è ancora arrivata ma oramai appare certo che il destino del 26enne centrocampista brasiliano sia inesorabilmente segnato. Fonti vicino alla FA avrebbero infatti anticipato la decisione finale nei suoi confronti se non cadranno – fatto quasi impossibile visti gli elementi in mano agli inquirenti – tutte le accuse. Che riguardano la connivenza di Paquetá con un gruppo di scommettitori-amici con cui avrebbe concordato una serie di cartellini gialli in 4 diverse occasioni: contro il Leicester nel 2022, più Aston Villa , Leeds United e Bournemouth, tutte nel 2023 E sarebbe la punizione massima, ovvero la squalifica a vita dal mondo del calcio.

Le regole infrante da Paquetá

La FA ha spiegato nel dettaglio quali siano stati i reati commessi dal brasiliano, diretto interessato e compartecipe. La Federcalcio inglese sostiene che Paquetá "abbia cercato direttamente di influenzare l'andamento, la condotta o qualsiasi altro aspetto o evento di alcune partite. Lucas Paqueta" prosegue la nota "è stato anche accusato di due violazioni della FA Rule F3 in relazione a presunte inadempienze ai sensi della FA Rule F2. La regola E5.1 proibisce ai giocatori di influenzare per uno scopo improprio il risultato, l'andamento, la condotta o qualsiasi altro aspetto di una partita o competizione di calcio".

Segnalazioni anche da Betway, sponsor del West Ham

Tra le tante indiscrezioni che si stanno susseguendo su una situazione più unica che rara, c'è anche quella secondo cui per molti tabloid inglesi, tra i bookmakers che hanno segnalato situazioni anomale alla FA ci sarebbe anche la casa di scommesse Betway. Tra le più importanti a livello mondiale, l'azienda che tratta gioco e scommesse è però anche il main sponsor del West Ham, il cluv di appartenenza di Paquetá.

Le scommesse contestate, da 7 a 400 euro

Somme non certo stratosferiche e che, forse, si pensava che passassero sotto traccia e che invece hanno attirato l'attenzione agli addetti ai lavori. Tante e contemporanee puntate sulle ammonizioni, poi puntualmente avvenute, con giocate tra i 7 e i 400 euro che, in combinata, hanno portato a vincite anche cospicue, di circa 100 mila euro l'una.