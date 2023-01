Il curriculum di Pirlo finisce sulla scrivania del Belgio: sarà esaminato per il posto da CT Il nome di Andrea Pirlo sarebbe finito sulla scrivania del Belgio per il posto da nuovo CT. Il curriculum dell’ex allenatore della Juventus potrebbe essere esaminato a giorni.

A cura di Fabrizio Rinelli

L'eliminazione dagli ultimi Mondiali 2022 in Qatar è stato l'ultimo capitolo di Roberto Martinez sulla panchina. Il Ct si è dimesso accettando la proposta del Portogallo che ieri l'ha ufficializzato. E così dal quel momento il ruolo di commissario tecnico del Belgio è rimasto libero. La Federazione, un po' come accaduto già dopo l'addio a Wilmots, ha pensato bene di aprire una sorta di ricerca dei candidati online, come un normale annuncio di lavoro. Chiunque può inviare la propria candidatura entro la data odierna del 10 gennaio 2023. Fra tre giorni, dopo una prima scrematura, i candidati selezionati verranno esaminati al meglio ed eventualmente convocati per un colloquio.

I requisiti, come accade normalmente per una posizione di lavoro libera, devono rispondere alle richieste specifiche della Federazione belga: vincitore seriale, esperienza internazionale, manager esperto tattico. La libera candidatura, secondo il portale olandese HLN, avrebbe portato anche Andrea Pirlo a fornire il suo curriculum vitae. L'attuale allenatore del Karagumrük, che attualmente è 10° nel campionato turco, sarebbe stato attenzionato dal CEO federale Peter Bossaert, Bart Verhaeghe (Brugge), Sven Jaecques (Anversa) e Pierre Lochte (Standard) che fanno parte del gruppo in grado di scegliere la persona giusta da piazzare nel ruolo di nuovo Ct.

L’esultanza di Pirlo con tutto il suo staff dopo la conquista della Coppa Italia con la Juventus.

Il tecnico italiano sta vivendo in Turchia un momento non proprio esaltante. Nato professionalmente nella Juventus in questa nuova veste dopo aver appeso le scarpette al chiodo, in bianconero Pirlo era riuscito a conquistare una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana nella sua unica stagione sulla panchina bianconera. Rendimento che sembrava potesse comunque fargli spiccare il volo e che invece non è bastato nemmeno per la confermare l'anno successivo. È stato molto vicino a ricoprire l'incarico di allenatore del Barcellona – ruolo altamente prestigioso – ma poi questa possibilità non si è concretizzata portando Pirlo ad accettare poi la proposta dei turchi.

Leggi anche Quanti Mondiali hanno vinto Francia e Argentina? Le finali giocate e le Coppe del Mondo vinte

Pirlo sarebbe un nuovo gradito alla Federazione anche se l'attuale vice allenatore Thierry Henry, sembra essere uno dei grandi favoriti per ricoprire l'incarico. Alcuni giocatore del Belgio, come Toby Alderweireld e Romelu Lukaku, avevano già fatto capire che il francese sarebbe stata "la soluzione definitiva". Per essere precisi però, Pirlo non avrebbe proprio tutte le carte in regole per ricoprire il ruolo da CT. Basandosi sui requisiti richiesti, sicuramente il tecnico bresciano non è ancora da considerare un "vincente seriale". Probabile che il Belgio possa puntare su chi conosce già l'ambiente o addirittura su qualcuno che abbia già un background di successi alle spalle. Ma sarà tutto da vedere…