Il curioso post social del Monza per annunciare l'ingaggio di Zerbin: la foto è 'delicatissima' Zerbin e Popovic sono i due calciatori che il Napoli ha ceduto in prestito ai brianzoli. Il club ha scelto un'immagine molto singolare per presentare l'esterno d'attacco.

L'immagine di uno zerbino di colore rosso che reca lo stemma del Monza. È il post social che il club brianzolo ha condiviso per annunciare l'arrivo dal Napoli (con la formula del prestito) di Alessio Zerbin. Facile facile comprendere perché abbiano scelto la foto del tappetino sul quale si strusciano i piedi prima di entrare in un ambiente.

La similitudine con il cognome del calciatore ha acceso la fantasia e l'ironia: "delicatissimi", avrebbe esclamato Christian De Sica per sottolineare con una particolare inflessione della voce quella scelte che un po' sorprende, un po' imbarazza e un po' alimenta le proteste dei tifosi che trovano di cattivo gusto, inopportuna, quella forma di presentazione del neo acquisto.

"Rispetto per l'uomo della semifinale di Supercoppa italiana", è il commento che ha raccolto molti consensi da parte dei sostenitori azzurri, memori della doppietta realizzata contro la Fiorentina dall'esterno d'attacco. Uno-due micidiale piazzato nella parte finale della gara non senza qualche apprensione per un brutto colpo alla testa preso (ha sbattuto contro un palo) dopo la prima rete.

Zerbin indosserà la maglia del Monza per i prossimi sei mesi e poi tornerà al Napoli, sempre che le riflessioni di mercato dopo questa sessione invernale non cambino lo scenario. Agli ordini di Palladino ci sarà anche un altro calciatore dei partenopei: si tratta di Matija Popovic, 19enne talento serbo che il club di De Laurentiis ha preso a costo zero (era svincolato dal Partizan Belgrado) e ha deciso di girare (sempre con la formula del prestito) alla formazione di Palladino perché si faccia le ossa fino al termine della stagione, salvo essere valutato nella prossima estate dallo staff tecnico che – molto probabilmente – prenderà il timone dalle mani di Walter Mazzarri.

Sia Popovic sia Zerbin erano inizialmente destinati al Frosinone ma un errore clamoroso commesso dalla dirigenza dei ciociari in sede di opportunità di tesseramento ha fatto naufragare l'operazione. Il primo proverà ad ambientarsi quanto prima nella nuova realtà, il secondo va alla ricerca di maggiore spazio rispetto a quanto accaduto finora in stagione: 9 presenze complessive, di cui 7 in campionato (per un totale di 145 minuti) e le due in Supercoppa (con le 2 reti arrivare contro la Fiorentina).