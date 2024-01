Zerbin sbatte la testa sul palo e poi segna una doppietta: la gioia dopo la paura in Napoli-Fiorentina Zerbin sbatte la testa sul palo e mette paura a tutti durante Napoli-Fiorentina: l’attaccante azzurra rientra in campo dopo le cure e segna una doppietta che chiude la semifinale di Supercoppa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attimi di paura per Alessio Zerbin, che rimane a terra infortunato in occasione del gol del raddoppio per il Napoli nella semifinale di Supercoppa Italiana contro la Fiorentina. Il calciatore azzurro sbatte con la testa sul palo e mette paura a tutti perché è lui stesso che chiama subito i soccorsi dopo l'impatto ma riesce a rientrare subito in campo e risulta decisivo con la doppietta che manda in finale la squadra di Walter Mazzarri.

Zerbin era entrato in campo al minuto 81 per sostituire Mazzocchi, uscito per crampi. Dopo pochi minuti ha trovato il gol con un tocco sotto misura dopo una spizzata di Di Lorenzo da calcio d'angolo, nel corpo a corpo con Parisi devia in rete ma finisce con la testa sul palo.

Dopo essere uscito dal campo con lo staff medico del Napoli che subito sono intervenuti per capire la situazione, Zerbin è rientrato in campo e ha chiuso la gara firmando la sua personale doppietta. Il numero 23, appena rientrato in campo dopo aver ricevuto soccorso, soffia la palla ad un avversario e parte in contropiede: arrivato al limite il calciatore del Napoli tira incrociando di destro e infila la palla sul palo lontano della porta di Terracciano.

Secondo quanto riporta Opta, Alessio Zerbin è il primo giocatore a segnare una doppietta da subentrato in Supercoppa Italiana.

(in aggiornamento)