Napoli-Popovic, incredibile errore del Frosinone: non può prendere il serbo, azzurri bloccati Il Napoli non può ancora far firmare il contratto a Matija Popovic, dopo che il Frosinone ha ammesso di aver fatto un clamoroso errore nel dirsi disponibile ad accogliere il talento serbo nella seconda parte del campionato: i ciociari non hanno slot per extracomunitari liberi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sembrava tutto fatto per annunciare l'approdo a parametro zero del 18enne talento serbo Matija Popovic al Napoli ed invece il contratto non può essere ancora firmato, visto che non c'è una squadra pronta ad accoglierlo tra le proprie file in Serie A, condizione posta evidentemente dal ragazzo per accettare il progetto cucito per lui dal club partenopeo. Il colpo di scena è maturato nella giornata di ieri, dopo che Popovic – strappato alla concorrenza di mezza Europa, dal Milan a Bayern e Manchester City – aveva superato con successo le visite mediche a Villa Stuart a Roma. Solo a quel punto il Frosinone, dov'era destinato per giocare la seconda parte dell'attuale campionato, ha ammesso di aver fatto un errore, visto che non ha slot liberi per accogliere giocatori extracomunitari.

E poiché neanche il Napoli ne ha a disposizione, l'intera operazione è stata congelata, in attesa di trovare in tempi rapidi un'altra società ‘amica' disposta a fare il favore al Napoli, non solo tesserando Popovic per il prosieguo dell'attuale torneo di Serie A, ma anche garantendogli un certo minutaggio. Secondo quanto svela Sky, la possibilità per riuscire comunque a chiudere l'affare potrebbe arrivare dal Monza di Adriano Galliani: il club biancorosso ha infatti tre slot per extracomunitari liberi, non avendoli occupati dopo la promozione in Serie A.

Ovviamente c'è da discutere bene col Napoli affinché tutte le parti in causa abbiano il proprio tornaconto dalla triangolazione, ma sembra difficile che un affare così ben avviato possa saltare per questo inghippo. Nelle prossime ore dovrebbe dunque arrivare la firma del ragazzo che tanto bene aveva fatto nella formazione giovanile del Partizan (21 gol e 5 assist in 25 partite), mettendosi in luce anche con la maglia dell'Under 17 serba agli Europei di categoria.