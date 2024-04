video suggerito

Il Milan rompe il silenzio social due giorni dopo il derby: risposte in massa dai tifosi dell’Inter Dopo quasi 48 ore il Milan si fa vivo sui social, ma il post viene inondato dai commenti degli interisti. E tra i tifosi rossoneri cresce sempre di più il malcontento. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

Sono passati due giorni dal derby di Milano che ha regalato la seconda stella all'Inter e da allora sui social non c'è più traccia del Milan. L'unico post pubblicato dai rossoneri sui propri account ufficiali risale a quasi 48 ore dal fischio finale, uno strano silenzio che ha innervosito tutta la tifoseria e scatenato l'ironia degli avversari: l'ultima partita è stata indigesta per la squadra di Stefano Pioli che ha consegnato un pezzo di storia nelle mani degli acerrimi rivali.

Vedere l'Inter festeggiare il ventesimo scudetto e il sesto derby consecutivo vinto è stato un vero incubo per i rossoneri che hanno deciso di sparire dai social per quasi due giorni pieni, tornando con un messaggio su X che è tutto un programma. Nei commenti però i tifosi non sono stati tanto clementi con il club, preso di mira da tutti sotto il primo post pubblicato inerente all'allenamento di oggi.

"Andare avanti" è l'unica frase rilasciata dal Milan due giorni dopo il derby, con in allegato le foto di Milanello con i giocatori pronti per preparare la prossima partita, in programma contro la Juventus sabato alle 18:00. Ma la testa è sempre alla sconfitta con l'Inter e a riportare i rossoneri a quei momenti non sono soltanto i commenti divertiti dei cugini che continuano a festeggiare la seconda stella.

Sono tanti i milanisti che non perdonando alla squadra la reazione passiva in campo e neanche il silenzio social perdurato per troppe ore. Tra i commenti ricevuti c'è anche chi invoca a gran voce un cambio in panchina, augurandosi l'arrivo di Antonio Conte a partire da questa estate, soprattutto ci sono interisti che ricordano anche la caduta di stile del Milan che è stata una delle sei squadre a non essersi complimentata con i nerazzurri per la matematica vittoria dello Scudetto. Come era possibile immaginare il post è stato inondato da tifosi dell'Inter con foto e video dei festeggiamenti post derby.

"Mandate una guantiera di paste a Marotta e fate il tweet di complimenti all'Inter. Poi, già che ci siete, annunciate il nuovo allenatore", o ancora "Hai trovato la tastiera del computer? Ma non ti vergogni? Ora rimboccati le maniche, è il momento di coinvolgere un allenatore serio e costruire una squadra seria". Non poteva esserci un ritorno peggiore di questo per il Milan che dovrà provare a scrollarsi di dosso le scorie di un derby che è già entrato nella storia del calcio italiano.