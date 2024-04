video suggerito

Buffon pubblica una foto autografata di Maldini, ma qualcosa non va: “Non sembra la mia scrittura” Gigi Buffon e Paolo Maldini scherzano sui social. L’ex portiere e oggi capo delegazione della Nazionale Italiana ha pubblicato una foto autografata dell’ex capitano del Milan da giovane con la maglia rossonera. Qualcosa però non va: “Non è la mia scrittura”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

6 CONDIVISIONI condividi chiudi

Gigi Buffon e Paolo Maldini scherzano sui social. L'ex portiere e oggi capo delegazione della Nazionale Italiana, ha pubblicato una foto autografa di Maldini da giovane con la maglia del Milan. Una sorta di ricordo che è sbucato tra i cassetti di casa di Buffon: "Ecco un altro tesoro trovato nel cassetto dei ricordi di casa. Ora mi chiedo, Paolo Maldini è davvero la tua firma?". Buffon aggiunge una faccina sorridente a questa domanda come se già immaginasse la sua risposta, dubbioso sulla veridicità di quella che sembra a tutti gli effetti una figurina.

La risposta di Paolo Maldini non si fa attendere, ed è tutta un programma. L'ex direttore dell'area tecnica rossonera sta al gioco e svela tutto: "Caro Gigi, non vorrei deluderti, ma non sembra la mia scrittura – scrive Maldini che poi aggiunge – Però ero talmente giovane che forse l’ho modificata con il tempo. Questa volta con affetto Paolo". Un botta e risposta che ha fatto divertire tantissimi tifosi che hanno reagito a quel siparietto in maniera entusiasta. Uno scambio di battute e ricordi tra due grandi campioni del calcio italiano.

Paolo Maldini attualmente è libero da ogni incarico dopo l'addio a sorpresa dal Milan la scorsa estate. Lo scossone societario voluto da Cardinale con l'addio a Maldini e a Massara, aveva sorpreso un po' tutto l'ambiente rossonero. L'ex capitano rossonero era stato sicuramente uno dei grandi protagonisti della rinascita Milan a cavallo tra il 2020 e il 2023 con la conquista dello Scudetto arrivato al termine della stagione 2021/2022.

Buffon invece, dopo aver giocato le sue ultime stagioni in carriera con la maglia del Parma in Serie B, ha subito accettato l'incarico da capo delegazione dell'Italia. Un ruolo che sta portando avanti con grande determinazione consapevole della sua importanza. Ma in questo momento la pratica sportiva di fatto sta venendo completamente in secondo piano come sottolineato dallo stesso Buffon da Alessandro Cattelan: "Sono 9 mesi che praticamente non faccio nulla di fisico e atletico perché probabilmente ne avevo le scatole piene di fare sport".