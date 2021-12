Il Covid colpisce anche la Juventus: 7 giocatori positivi tra Under 23 e Under 19 Il club bianconero si aggiunge a Napoli, Genoa e Salernitana dove ci sono già casi di contagio. Al momento, però, riguardano solo le formazioni giovanili.

A cura di Alessio Pediglieri

Continua la morsa del Covid sul calcio italiano e in questi giorni di festività si registrano aumenti di positività in ogni club. Una pandemia che si è sviluppata velocemente sulle ultime varianti (Omicron e Beta) e che sta costringendo milioni di persone alla quarantena. Tra loro anche diversi giocatori, un po' ovunque e senza distinzione di Paese. Da noi, la Serie A ha già visto un rinvio per Covid, Udinese-Salernitana in questa stagione e rischia di rivivere un replay del famoso Juventus-Napoli targato 2020. Questo perché proprio la sfida dell'Allianz Stadium in programma alle 20:45 del 6 gennaio è a forte rischio.

Nei giorni scorsi è stato soprattutto il Napoli a ufficializzare casi di Covid. Prima Lorenzo Insigne, poi Fabian Ruiz, quindi Lozano. Tutti fermati dal coronavirus e che, sommati agli assenti per la Coppa d'Africa stanno mettendo in gravissime difficoltà la squadra di Luciano Spalletti. E adesso si è aggiunta la Juventus a comunicare nuovi casi di positività. Al momento non in prima squadra ma in Under 23, con quattro giocatori contagiati, oltre ad altri tre che arrivano dall'Under 19. Il tutto in un comunicato in cui il club bianconero ha sottolineato come siano stati applicati subito "i protocolli in vigore, in accordo con le Autorità Sanitarie, in ossequio al protocollo sanitario in vigore".

Dunque, un vero e proprio rischio contagi per il club bianconero in una situazione che rischia di degenerare vista la facilità della trasmissione del virus. Un monitoraggio cui è stato sottoposto anche il Napoli in questi giorni, pur non essendoci un vero e proprio focolaio (Fabian, Insigne e Lozano si sono ammalati mentre erano lontani, ognuno nel proprio Paese, in vacanza). L'Asl campana ha già dichiarato che terrà sotto controllo una situazione da bollino rosso. Come sta accadendo un po' ovunque. Ad esempio nella vicina Salernitana dove il contagio è scoppiato coinvolgendo al momento sei giocatori. O come nel Genoa dove a capitan Criscito si è aggiunto anche il tecnico, Shevchenko.