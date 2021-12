Covid Italia, news di oggi: ipotesi quarantena ridotta, convocato il Cts. In 2 milioni in isolamento, corsa a tamponi e vaccini

Le ultime notizie in tempo reale sul Covid in Italia e nel mondo con gli aggiornamenti di oggi, martedì 28 dicembre. Nel bollettino di ieri 30.810 contagi e 142 morti, tasso di positività al 9% e ricoveri in area medica e terapia intensiva in aumento. Alcune Regioni verso la zona gialla e arancione all'inizio di gennaio a causa della variante Omicron. Oltre due milioni di italiani in isolamento: rischio paralisi e ipotesi quarantena ridotta a 3-5 giorni per i contatti dei positivi che abbiano ricevuto la terza dose. Convocato per mercoledì 29 dicembre il Cts per un parere. Continua la campagna di vaccinazione: 17.662.472 richiami già somministrati. Dal 10 gennaio booster a 4 mesi dalla seconda dose, come ha annunciato il commissario Figliuolo.

Nel mondo 281.409.956 contagi e 5.406.957 decessi. Voli cancellati per contagi tra il personale. Gli Stati Uniti riducono da 10 a 5 giorni l'isolamento per i positivi asintomatici. Via libera al Super green pass in Francia, anche Londra verso nuova stretta.

