Boom di contagi, Pregliasco a Fanpage: “Nello scenario peggiore, 50.000 casi al giorno in Lombardia” “Nello scenario peggiore, se il trend si confermasse, in Lombardia potrebbero esserci 50.000 contagi al giorno a gennaio”. Lo ha detto Fabrizio Pregliasco a Fanpage.it commentando i dati del bollettino odierno.

Il virologo Fabrizio Pregliasco

Dopo Massimo Galli, anche il professor Fabrizio Pregliasco ha commentato a Fanpage.it il boom di contagi fatto registrare nelle ultime 24 ore in Lombardia e in tutta Italia, dicendo che "c'è una pressione notevole nell'esecuzione dei tamponi. Siamo in una fase di crescita espansiva, con una presenza di Omicron importante".

Pregliasco a Fanpage: Rischio 50.000 contagi al giorno in Lombardia

La variante, spiega Pregliasco, "contagia anche i guariti e i vaccinati, nonostante questi abbiano pochi sintomi". E per il prossimo futuro non ci sono notizie ottimistiche: "L'onda crescerà, lo scenario peggiore riguarda i 50.000 casi al giorno in Lombardia a gennaio, mentre in ospedale il numero dei degenti potrebbe raddoppiare e portarsi sui 3.500. Questo significa riconvertire nuovamente i reparti non Covid in reparti Covid".

L'ultimo bollettino: oltre 28.000 contagi, 12.000 dei quali a Milano

Le parole del virologo arrivano dopo l'ultimo bollettino diramato da Regione Lombardia in cui si contano 28.795 nuovi contagi a fronte di 224.557 tamponi effettuati. Nelle ultime ventiquattro ore hanno perso la vita altre 28 persone, per un totale di inizio pandemia che ora ammonta a 34.980 decessi da Covid-19. Aumenta costantemente la pressione sugli ospedali: nelle ultime 48 ore in Lombardia sono stati 259 i nuovi ingressi nei reparti ordinari, 159 dei quali registrati nell'ultimo giorno. Cresce, seppur con minor velocità e intensità, anche il numero dei ricoverati in terapia intensiva che ha toccato quota 193 unità. Le province più colpite sono Milano (12.235 casi), Monza e Brianza (3.084), Brescia (2.238), Varese (2.062) e Bergamo (2.024).