Bollettino Covid Lazio di oggi 28 dicembre: 4288 nuovi positivi, di cui 2114 a Roma e 19 decessi Il bollettino covid della Regione Lazio della giornata di oggi, 28 dicembre 2021: contagi e decessi in aumento. I nuovi positivi raggiungono i 4288, di cui 2114 a Roma. I decessi arrivano a 19.

A cura di Beatrice Tominic

Nella giornata di oggi, martedì 28 dicembre 2021, all'interno della Regione Lazio si sono registrati 4288 nuovi pazienti positivi al coronavirus. I test effettuati nelle ultime 24 ore hanno raggiunto quota 89957 : di questi, 23838 sono tamponi molecolari e 66119 antigenici. Come comunica l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, il rapporto fra pazienti positivi e tamponi effettuati è di 4,8%. Nella città di Roma i contagi registrati nelle ultime 24 ore sono 2114, mentre nelle province altre province si toccano i 1344 nuovi pazienti positivi.

Dati su ospedali e terapie intensive della giornata di oggi

Nella giornata di oggi i pazienti positivi al coronavirus ricoverati in ospedale nei reparti ordinari sono 1.025, quelli nelle terapie intensive invece raggiungono i 135, mentre i decessi che sono stati registrati nelle ultime 24 ore sono 19, 12 in più rispetto a ieri. Nella giornata di oggi si registrano, infine, 1611 persone guarite dall'infezione di covid. Dall'inizio della pandemia si contano 9255 decessi e 420400 guariti su un totale di 485706 casi esaminati.

I nuovi casi di covid nelle Asl di Roma

Asl Roma 1: sono 1.067 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 828 i nuovi casi e 5 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 219 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 277 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 218 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 335 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

I nuovi casi di covid nelle province della Regione Lazio

Asl di Frosinone: sono 484 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 410 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 202 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 248 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Oltre 10000 prenotazioni booster in fascia 16-17 anni e apertura in notturna degli hub vaccinali

Nella giornata di oggi, come comunicato dall'assessore alla Sanità Alessio D'Amato nel corso della mattinata, sono state superate le 10000 prenotazioni sul portale regionale per la dose booster in fascia 16-17 e per quella 12-15 per bambini con fragilità. Nella stessa nota, viene ricordata anche la possibilità di prenotarsi per ricevere la dose di vaccino fino alle 24 a partire dal 30 dicembre.