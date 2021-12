Dal 30 dicembre hub vaccinali aperti anche di notte nel Lazio La decisione è stata presa dalla Regione Lazio in seguito all’aumento dei contagi dovuti anche alla variante Omicron.

A cura di Natascia Grbic

Dal 30 dicembre nel Lazio si vaccinerà anche di notte. La decisione è stata presa dalla Regione al fine di far fronte al diffondersi della variante Omicron, che ha fatto registrare un decisivo innalzamento dei contagi negli ultimi tempi, con oltre 4mila casi contati solo il giorno di Natale. "Ci sono ancora oltre 300 mila cittadini nel Lazio senza neanche una dose di vaccino – ha dichiarato l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato – E questa è una prateria per la diffusione della variante Omicron. Noi vaccineremo anche di notte a partire dal 30 dicembre". Gli hub vaccinali dove si procederà alla vaccinazione anche in notturna per adesso sono quelli di "Roma Termini, Fiumicino aeroporto lunga sosta, Eur piazzale Quadrato della Concordia, Tor Vergata Le Vele e palasport di Tivoli".

Zingaretti: "Ospedali affollati a causa dei no vax"

Questa mattina il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti si è scagliato duramente contro le persone che hanno scelto di non vaccinarsi. "Gli ospedali sono affollati e stiamo ritardando le altre cure ad altri cittadini a causa delle persone non vaccinate. Questa cruda verità va detta, perché il nostro compito è difendere l'interesse generale della nostra comunità". E ha poi aggiunto: "Il danno di vite, economico e di qualità della cura è immenso e a questo punto non solo per colpa del virus, ma soprattutto per responsabilità di tanti egoisti non vaccinati". In tutto il Lazio oltre il 95% degli adulti e più del 90% delle persone over 12 hanno completato il ciclo di due dosi di vaccinazione. 1,8 milioni sono invece le dosi booster effettuate.

Dopo Capodanno il Lazio in zona gialla

Dopo Capodanno, il Lazio passerà in zona gialla. Lo ha confermato l'assessore alla Sanità Alessio D'Amato, aggiungendo che è molto probabile che i contagi raddoppino. "Per questo bisogna correre con i vaccini. Sia i booster che quelli per la fascia pediatrica". Chi è davvero a rischio con Omicron, aveva dichiarato l'assessore, sono proprio le persone non vaccinate, dato che si tratta di una variante "più contagiosa e con un'incubazione brevissima".