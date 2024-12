Il Chelsea ribalta il Tottenham, Palmer protagonista assoluto: rimonta servita su rigore, col cucchiaio

video suggerito

Straordinario derby londinese di Premier League al Tottenham Hotspur Stadium dove i padroni di casa hanno dovuto cedere il passo al Chelsea dopo una partita infinita. Conclusasi con 7 gol e la rimonta strepitosa dei Blues che dal 2-0 si impongono 3-4. Grazie a una sontuosa partita di Cole Palmer, autore di due gol dal dischetto di cui uno servito col "cucchiaio" con cui stabilisce anche un record assoluto nel campionato inglese.

Tottenham-Chelsea, derby londinese a suon di gol

Un derby da ricordare al di là della delusione per il risultato da parte di chi alla fine ha dovuto cedere il passo, come i tifosi del Tottenham che si sono dovuti leccare le ferite per i 4 gol subiti dopo aver assaporato l'ebrezza del doppio vantaggio nei minuti iniziali del match. Grazie alle reti di Solanke al 5′ e di Kulusewski all'11' che facevano presagire una serata di gioia e festa. Svaniti a inizio di ripresa quando il Chelsea ha sbaragliato le carte facendo saltare il banco: 2-2 raggiunto al 76′ con le reti di Palmer e Fernandez. Poi il poker servito all'84' ancora da Palmer prima del conclusivo 3-4 a firma di Son.

Cole Palmer e il sigillo dagli 11 metri col cucchiaio

Assoluto protagonista della partita è stato Cole Palmer sempre più uomo squadra per Enzo Maresca che si gode un trionfo prestigioso e benefico per la classifica riprendendosi la seconda piazza dietro alla capolista Liverpool. Palmer ha segnato entrambi i rigori a disposizione, mettendo il sigillo personale sul successo nel derby londinese con il secondo tiro dal dischetto che ha fatto impazzire i tifosi Blues: un "Panenka" perfetto, con un cucchiaio che ha sbeffeggiato il Tottenham e il povero Forster.

Cole Palmer infallibile dal dischetto: il record di Premier League

Ma la serata magica di Palmer non si è concretizzata solamente all'84' con la doppietta personale che ha regalato i tre punti al Chelsea. Per il giovane attaccante dei Blues è arrivato anche un prestigioso record mai raggiunto prima d'ora da nessun altro giocatore in Premier League. Già leader della speciale classifica dei cecchini dal dischetto, con i due rigori di domenica sera, Palmer è salito a quota 12 gol in 12 tiri dagli undici metri: una percentuale stratosferica del 100%. Mai nessuno prima di lui con ugual numero di rigori aveva mai fatto altrettanto in tutta la storia del massimo campionato inglese.